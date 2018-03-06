Teknolojik Cihazların Yaydığı Yapay Işıktan Nasıl Korunuruz?

Cebimizdeki akıllı telefonlarımız günlük hayatımızda birçok işimizi tek tıkla halletmemizi sağlıyor olsa da, beraberinde getirdiği sorunlar yaşam kalitemizi önemli ölçüde etkiliyor. Bu noktada nörobilimci Mary Harrington'ın uyarılarına kulak vermek hayati bir önem taşıyabilir.

ABD Massachussetts'teki Smith Koleji'nden nörobilimci Mary Harrington, günün sonundaki mental ve fiziksel yorgunluğun başlıca sebebi olarak yanımızdan neredeyse hiç ayırmadığımız telefon ve dizüstü bilgisayarlar ile televizyonları gösteriyor.

Teknolojik cihazların yaydığı yapay ışık nedeniyle bedensel bazı aktivitelerimizi düzenleyen biyolojik ya da diğer adıyla sirkadyen saattimizin bozulduğunu ifade eden Harrington, "Sirkadiyen ritim biyolojik, fizyolojik ve sosyal davranışlarımızın yirmi dört saatlik senkronizasyonundan sorumlu. Gün boyunca retinaya çarpan ışıkla ilgili üst kayizmatik çekirdeğe bilgi gönderiliyor. Çekirdek de bilgiyi sürekli olarak birden fazla yere iletiyor ve böylece kan basıncı, vücut sıcaklığı gibi fizyolojik olayları düzenleyen hormonlar salgılanıyor" dedi.

Üst kayizmatik çekirdeğin düzgün çalışması durumunda bir insanın sabah gözlerini açtığını, öğleden sonra durgunluk yaşadığını akşam ise artan bir yorgunluk hissettiğini söyleyen Harrington, çevredeki ışık miktarının önemli bir belirleyici olduğunu ifade ediyor.

Nörolog Harrington, cep telefonları, bilgisayarlar ve televizyonlardan gelen yapay ışınların üst kayizmatik çekirdekte karışıklığa yol açtığına dikkat çekiyor. Biyolojik saatte yaşanan bozulmaların belli başlı yöntemlerle düzelebileceğini ifade eden Harrington, "Her sabah en az 20 dakikanızı dışarıda geçirin, üst kayizmatik çekirdeğin gündüz modunda kalmasına yol açan aldatıcılardan uzak durmak için ekranları akşam 22.00'den itibaren mutlaka kapatın" dedi.

Bir diğer yöntemin de düzenli egzersiz olduğunu söyleyen nörolog, egzersizin düzenleyici çekirdeği sıfırladığına dikkat çekti. Spor yapan kişilerin daha iyi uyuduklarını ve dinlendiklerini belirten Harrington, egzersiz, vücuttan enerji çalan fazla yağlardan kurtulmanın da püf noktalarından biri olduğunu söyledi.