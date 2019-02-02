Telefon Satışlarındaki Taksit Düzenlemesinden Vazgeçildi!

Sizlere geçtiğimiz gün cep telefonlarındaki taksit süresinin 6 aydan 12 aya çıkarıldığını aktarmıştık. Bugün BDDK, 3.500 TL ve üzeri olan cep telefonlarının 30 Nisan'a kadar 12 taksitle satılmasını öngören düzenlemeden vazgeçtiğini duyurdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamada “Fiyatı 3,500 TL’nin üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde altı ay olan vade sınırı 30 Nisan’a kadar 12 ay olarak uygulanacağı şeklinde değiştirilmesinin öngörüldüğü hususu kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.

Ancak söz konusu yönetmelik taslakları ile yapılması planlanan süre uzatımına ilişkin düzenlemelerden vazgeçildiğinden, 1 Şubat itibariyle fiyatı 3,500 TL’nin üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vade sınırının altı ay olarak uygulanacağı hususunun belirtilmesi gerekliliği hasıl olmuştur." denildi.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’in dün CNN Türk’te yer alan açıklamasında “3,500 TL’yi aşan cep telefonu kredilerinde 12 ay vade Nisan sonuna kadar devam edecek” ifadesine yer vermişti.

Sizler telefonlardaki taksit sınırının önce 12 aya çıkarılıp sonra yeniden 6 aya düşürülmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!