Telefon Satışlarındaki Taksit Süresi Uzatıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, telefon almak isteyenlere müjdeli haberi verdi. Akben, 3 bin 500 lirayı aşan çep telefonu kredilerinde 12 ay vadenin nisan ayının sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Cep telefonu taksit süresine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "3 bin 500 TL'nin üzeri cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 aylık taksit imkanı nisan sonuna kadar sürecek." dedi. Daha önce yapılan uygulamanın 31 Ocak 2019 tarihinde sonlanacağı dile getirilmişti.

Yapılan düzenlemeyle 6 aydan 12 aya çıkarılan tüketici kredisi taksit sürelerine verilen uzatmayla birlikte telefon almak isteyenlerin taksit sayılarını artırabilecekleri böylece kesinleşmiş oldu. Tüm bunlarla birlikte uzatılan sürelerin kredi kartına taksit olmadığı, onun yerine bazı bankaların mağazalarda elektronik ürünler için verdikleri kredilerin taksit sürelerinin altı aydan on iki aya yükseltildiği hatırlatıldı.