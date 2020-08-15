Telegram'ın Yeni Görüntülü Arama Özelliğiyle Tanışın

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, yedinci yılını harika güncellemelerle kutluyor. Artık Telegram, kullanıcılarına görüntülü arama yapma imkanı tanıyor. Uzun zamandır beklenen Telegram görüntülü arama mobil pazar için kullanılabilir.

Rus şirket tarafından yayınlanan blog yazısında evde daha çok kaldığımız bugünlerde “yüz yüze iletişim” seçeneğinin daha çok tercih edildiği belirtildi. Telegram görüntülü arama özelliğinin hala beta sürümü olarak kabul ediliyor ancak son sürüme sahip herkes tarafından kullanılabiliyor.

"2020, yüz yüze iletişim ihtiyacını vurguladı ve video görüşmelerinin beta sürümümüz artık hem Android hem de iOS'ta kullanılabilir. Profil sayfasından bir video araması başlatabilir ve sesli aramalar sırasında istediğiniz zaman videoyu açabilir veya kapatabilirsiniz"

Telegram görüntülü arama nasıl kullanılır?

Telegram görüntülü arama, FaceTime veya herhangi bir görüntülü arama uygulamasına benzer şekilde çalıştığından dolayı kullanmak oldukça basitleştirilmiş. Telegram'ı açtıktan sonra kullanıcı profiline dokunup görüntülü aramaya başlayabilirsiniz.

Ayrıca video görüşmelerinin uçtan uca şifreleme ile korunduğunu dile getiren Telegram, video görüşmeleri de resim içinde resim modunu destekliyor ve bu sayede sohbetler ve çoklu görevler arasında gezinmenize olanak tanıyor.