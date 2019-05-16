Telegram'ın Kurucusu: WhatsApp Hiçbir Zaman Güvenli Olmadı

WhatsApp’ta keşfedilen yeni güvenlik açığı, bir diğer anlık mesajlaşma platformu Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un da gündeminde. “WhatsApp hiçbir zaman güvenli değildi” diyen Durov, yeni güvenlik açığının şaşırtıcı olmadığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberde, mayıs ayının başlarında, hacker’ların WhatsApp VoIP yığınında arabellek taşması (arabellek aşımı) güvenlik açığını kullanarak istedikleri casus yazılımı yüklemelerine izin veren bir güvenlik açığı bulunduğunu sizlerle paylaşmıştık.

WhatsApp kullanıcılarını endişelendiren bu açık, Rusya merkezli popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un da gündemindeydi.

“WhatsApp’taki yeni güvenlik açığı şaşırtıcı deği. WhatsApp hiçbir zaman güvenli bir yer olmadı” diyen Durov, Facebook çatısı altında faaliyet gösteren şirketin gizliliğe yönelik bir hizmet olabilmeleri için bazı pazarları kaybetmeyi ve ABD yönetimiyle ters düşmeyi riske alamadıklarını söyledi.

Hacker’ların tek bir görüntülü arama ile kullanıcıların telefonlarındaki tüm verilere erişebildiğinin geçtiğimiz yıl WhatsApp yetkilileri tarafından kabul edildiğini belirten Telegram'ın kurucusu, “Güvenlikle ilgili tüm sorunları, gözetleme için çok uygun ve “arka kapılara” (sisteme izinsiz erişim kapısı) çok benziyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

WhatsApp’ın açık kaynak bir uygulama olmadığını vurgulayan Durov, bu nedenle güvenlik uzmanlarının kodlarında arka kapı olup olmadığını kontrol edemediklerini söyledi.

Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) WhatsApp ve Facebook’a uygulamaya arka kapı yüklemesi konusunda talimat vermiş olabileceğini iddia eden Durov, ABD’de güvenli bir iletişim uygulaması yürütmenin kolay olmadığını belirtti.

Telegram’ın 2016’da sadece bir hafta içerisinde FBI tarafından üç sızma girişimine maruz kaldığını dile getiren Durov, “ABD merkezli bir şirketin 10 yıl içerisinde neye maruz kalabileceğini hayal edin. WhatsApp hiçbir zaman güvenli değildi” ifadelerini kullandı.

Rus istihbarat ajansı FSB, geçtiğimiz yıl Telegram’dan kullanıcıların konuşma geçmişlerini teslim etmesini istemişti. Rusya, talebin ulusal güvenlik adına olduğunu söyleyerek, uygulamanın terör saldırılarını planlamak için kullanıldığını iddia etmişti.

Kullanıcıların kimlik bilgisini ve konuşma geçmişini isteyen Moskova hükümetini reddeden Durov, kullanıcıların güvenliğini tehlikeye atabilecek herhangi bir veri paylaşımında bulunmayacaklarını belirtmişti.