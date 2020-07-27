Telegram İçin Güncelleme Yayınlandı! Telegram Yeni Özellikleri Neler?

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'a büyük güncelleme geldi. Telegram yeni özellikleri kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Peki, Telegram'a gelen yenilikler neler? Detaylar haberimizde.

Telegram Yeni Özellikleri Hakkında Detaylar

Geçtiğimiz ay Telegram 6.2 güncellemesi ile birlikte birçok yeni özelliğe sahip olmuştu. Telegram için yayınlanan 6.3 güncellemesi ile birlikte dünya genelinde oldukça popüler olan anlık mesajlaşma uygulaması yeni özelliklere sahip oldu. Son güncelleme ile birlikte Telegram'a hangi özellikler geldi? İşte, son güncelleme ile birlikte gelen yenilikler!

Dosya Paylaşımı

Telegram'da dosya paylaşımı, özellikle WhatsApp gibi hizmetlerle karşılaştırıldığında çok daha başarılı bir platformdur. Dosya paylaşım sınırı 1.5 GB olan Telegram, yeni güncelleme ile birlikte bu sınırı 2 GB'a çıkardı. Yeni güncelleme ile birlikte Telegram kullanıcıları, akıllı telefonları üzerinden 2 GB'a kadar dosya gönderebilecek.

Profile Video Ekleme

Telegram'a yeni gelen özellik ile birlikte profilinize fotoğraf yerine video ekleyebilirsiniz. Profil video ekleme işlemi oldukça kolaydır. Akıllı telefonunuzun ön kamerasını kullanarak bir profil videosu oluşturabilir veya galerinizde yer alan bir videoyu profil videosu olarak ayarlayabilirsiniz.

Videoyu seçtikten sonra bir kapak görseli seçmeniz gerekiyor. Kapak görseli, kişi listesinde gösterilecektir. Profil videosu yalnızca kullanıcılar kapak görseline dokunduğunda oynatılıyor. Kullanıcılar profil videonuza profil sayfanızdan erişebilir.

Medya Düzenleyicisine Yumuşak Ten Seçeneği Eklendi

Güzellik modları ve filtreler son yıllarda dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip oldu. Bu sebepten ötürü birçok akıllı telefonun yerleşik kamera uygulamasına güzellik modları eklendi. Telegram'a eklenen yumuşak ten seçeneği ile fotoğraflarınızı ve videolarınızı düzenleyebileceksiniz. Telegram'ın medya düzenleyicisinde parlaklık, kontrast gibi birçok özellik, 6.2 güncellemesi ile birlikte gelmişti.

Fotoğraf Önizlemesi

Telegram'a gelen güncelleme ile birlikte fotoğraf önizleme özelliği de geliyor. Bu özellik sayesinde size gönderilen bir fotoğrafı görmek için sohbet penceresini açmanıza gerek kalmayacak. Sohbet listesi sayfasında size gönderilen fotoğrafın küçük boyutunu görebileceksiniz.

Mesaj Filtreleme

Telegram'a yeni gelen güncelleme ile birlikte istemediğiniz kişilerden gelen mesajların otomatik olarak arşiv bölümüne eklenmesini sağlayabilirsiniz. Bu kişilerden gelen mesajlar silinmez. Telegram'ın 6.3 güncellemesi ile birlikte gelen bu yeni özelliği, anlık mesajlaşma uygulamasının gizlilik ve güvenlik ayarları sayfası üzerinden ayarlayabilirsiniz.

Telegram Android Sürümü İçin Bazı Değişiklikler Yapıldı

Telegram'ın 6.3 güncellemesi ile birlikte Android sürümünde birtakım değişiklikler yapıldı. Telegram'ın Android sürümünde müzik çalar özelliğinin tasarımında bazı değişiklikler yapıldı. Telegram'ın video düzenleyicisi üzerinden artık döndürme ve kırpma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Grup İstatistikleri

Telegram'a yeni gelen güncelleme ile birlikte 500'den fazla üyeye sahip olan grupların sahipleri, gruplarının detaylı istatistiklerine erişebilecek. Gruptaki mesaj sayısına ve mesajlarının ortalama kaç karaktere sahip olduğuna göre en iyi üyeler de listelenecek. Ek olarak, 6.3 güncellemesi ile birlikte daha fazla hareketli ifade de eklendi.