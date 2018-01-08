Telif Hakkında e-Devlet Dönemi

Geçtiğimiz haftalarda 10. yılını kutlayan ve 35 milyona aşkın kullanıcıya 2500'e yakın hizmet veren e-Devlet, yepyeni bir özellik daha kazandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların, telif hakları genel müdürlüğünün birçok hizmetini, e-Devlet üzerinden alabileceği duyuruldu.

Yeni tasarımıyla çok daha işlevsel bir platform haline gelen e-Devlet, her geçen gün daha da büyüyor. Vatandaşların neredeyse her işini internet üzerinden kolayca halledebilmesini sağlayan e-Devlet Kapısı'nda, telif hakları konusunda yeni bir dönem başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsteğe bağlı kayıt tescil işlemiyle tescili gerçekleştirilen esere ilişkin dijital belgeler, zaman damgası ile işaretlenecek ve tescil tarihi itibarıyla, sisteme yüklendiği bilgisi hukuki olarak ispatlanabilecek"

Son verilere göre; 18 Aralık 2008'de 22 kamu hizmetiyle açılan e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı kurum sayısı 362, verilen hizmet sayısı 2 bin 346 olurken; aylık ortalama işlem sayısı 120 milyon, aylık ortalama giriş sayısı ise 42 milyon.

e-Devlet mobil uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz: