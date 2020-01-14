Teracube Dört Yıl Çalışma Garantisi Verdiği Akıllı Telefonunu Tanıttı!

CES 2020 sırasında tanıtılan ancak gündemde çok fazla yer edinemeyen Teracube, dört yıl çalışma garantisi verdiği akıllı telefonunu gözler önüne serdi.

Dört Yıllık Üstün Destek Garantisi

Katlanabilir telefon modellerinden, gizli arka kamera sistemlerine kadar pek çok teknoloji ile karşılaştığımız CES 2020, geçtiğimiz günlerde sona erdi. Bu sırada tanıtılan ancak gündemde pek fazla yer edinemeyen Teracube marka akıllı telefon, 350 dolar fiyat etiketine sahip ve şirket tarafından dört yıl çalışma garantisi sunuluyor.

Temel olarak kitle fonlaması üzerine kurulu olan Teracube, satışa hazır modeli ile gösteriye çıktı ve muhtemelen bu ayın ortalarında nihai ürün satışa sunulacak. Şirket yöneticileri bu modeli "Önümüzdeki dört yılda veya ötesinde ihtiyaç duyacağınız tek telefon" diyerek tanımlıyor.

Burada heyecan veren detay teknik detaylar ya da tasarım değil aksine destek olarak öne çıkıyor. Şirket, telefonu satın alan kullanıcılara ilk dört yıl boyunca ücretsiz pil değişimi ve kusurlu telefonlarda ücretsiz değişim imkanı sunuyor. Buna ek olarak paramparça bir ekran gibi kazara olan durumlarda onarım ücreti ise sabit olarak 40 dolar olarak açıklanıyor.

Şirket bu ürün ile birlikte sürdürülebilirlik açısından önemli bir adım atmayı ve her altı ayda bir telefon değiştirmeyi tarihe gömmeyi hedefliyor.

Malzemede Değil Görevde Sürdürülebilirlik

Düşündüğünüzün aksine Teracube diğer telefonlardan farklı ve sürdürülebilirliği destekleyici malzemelerden yapılmadı. Yani diğer akıllı telefonlar ile benzer malzemeleri kullanıyor. Yani parçalara ve yöntemlere öncülük etmek yerine batarya ve onarım sorunlarını ele alıyorlar.

Bununla birlikte şirketin bir sonraki modelinin modüler tasarım ile geleceği açıklandı. Bu da ilerleyen yıllarda ihtiyaç duyabileceğiniz parçalarda (depolama, kamera vb.) değişiklik yapabileceğiniz anlamına gelir ki, heyecan verici gibi gözüküyor.

Teknik Özellikler

Teracube yaklaşık 350 dolar olan fiyat etiketini korumak için bazı özelliklerden taviz vermek durumunda kalıyor.

İşlemci tarafında Snapdragon 660 ve MediaTek P60 seçeneklerini görüyoruz. Seçiminize göre alacağınız işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile desteklenecek. Bu depolamayı Micro SD kart desteği sayesinde 256 GB kadar artırabilirsiniz.

Ekranda bulunan çentik 8 MP ön kamerayı barındırıyor. Arka tarafta ise ikili kamera kurulumu görüyoruz. 12 MP ana kamera, 5 MP telefoto ile desteklenmekte. Cihaz Android 9 ile kutudan çıkıyor ve 3,400 mAh kapasitesindeki bataryadan güç alıyor.