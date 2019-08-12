Tesla Aracı Kamyonetle Yaptığı Kazada Alev Aldı

Tesla yangınları, geçtiğimiz gece Moskova’da bir kamyonetle yapılan kazadan sonra patlayan Model S nedeniyle tekrar gündeme geldi. Kamyonetle çarpışan Tesla'nın tanınmaz hale geldiği ifade ediliyor.

Rus iş adamı Alexey Tretyakov dün gece Tesla Model S aracını kullanıyordu ve Moskova yakınlarındaki otoyolda bir araca servis yapan kamyona çarptı. Yerel basında çıkan haberlere göre, sürücü ve iki çocuğu ağır yaralandı. Kaza anında aracın otopilotta olduğu bildirildi.

Rossiya 24 tarafından ortaya atılan videolar ve görsellere göre Tesla Model S'in birkaç aralıkla patladığı öğrenildi. Kamyonete çarptıktan sonra alev alan ve yanına yaklaşılması mümkün olmayan aracın yangından sonra tamamen metal parçasına dönüştüğü gözlemlendi.

Otopilot Tesla'nın Başını Yakabilir

Tesla Motors, bu haftanın başında Model 3 için güvenlik taleplerini iletmiş ve ABD'de mahkeme karşısında güvenlik dosyalarını sunmuştu. Tesla Motors, araç otopilottayken ellerin direksiyonda olmasını ve aracın kontrol altına almaya hazır olmasını istiyor.