Tesla Aracını Anahtarla Çizen Kadın Kamerada Görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde Tesla araçlarını çizen kişilerin kameraya yansımalarını izlemiştik. Bunların büyük bir çoğunluğu aracın gizli kamera taşıdığından haberdar değildi.

Tesla şirketinin elektrikli araçları, gizli kamera sistemleri ile donatılmıştır. Bu kameralar, araçların maruz kalacağı saldırıları ve basit kazaların görüntülenmesini de sağlayabiliyor. Şimdilik Tesla araçların kameraları tarafından görüntülenen birçok saldırı olayı, sosyal medyada defalarca görüntülendi.

Tesla Model 3 aracı anahtarla çizildi

Araç otoparkında daha öncekilere benzer bir 'Tesla çizme' olayı gerçekleşti. Anahtarı olan bir kadın, otoparkta park halinde bulunan Tesla Model 3’ün gövdesini anahtarla çizmeye başladı.

Daniel Pearce aracın sahibi olduğu için bu görüntüleri hemen fark etti. Tesla Model 3 tarafından yakalanan görüntüleri paylaşmayı ihmal etmedi. Böylece birçok kişi bunu yapanı görmüş oldu. Bundan kısa bir süre önce yine benzer Tesla saldırı haberleri geliyordu.

Avustralya’nın yine yakın bir şehrinde de Tesla’nın camı, kaykaylı bir adam tarafından parçalandı. Nöbetçi Modu, bu saldırıyı da başarı ile kaydetti. Saldırganlar, aracın Nöbetçi Modu’nun kendilerini kaydettiğini, uyarı ışıkları yanmasına rağmen fark etmedi.