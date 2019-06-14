Tesla Araçlarına YouTube Seçeneği Geliyor!

Otomobiller, genel olarak bizleri A noktasından B noktasına götürmek üzere tasarlanmıştır. Ancak görünüşe göre Tesla CEO’su Elon Musk, otomobillere bakış açımızı ve sürüş deneyimimizi değiştirecek yeni fikirlerle geliyor.

Örneğin kısa süre önce Musk, Tesla araçlarında Cuphead adlı oyunun oynanabileceğini duyurdu. Musk ayrıca, Bethesda’nın Fallout Shelter oyununun da Tesla otomobillerine geleceğini söylemişti.

E3 2019’da sürpriz bir şekilde ortaya çıkan Elon Musk, YouTube’un gelecekte Tesla otomobillerine getirileceğini açıkladı. Tesla araçlarında YouTube özelliğinin ne zaman aktif olacağı tam olarak bilinmiyor ancak bu açıklama yine de gelecek adına heyecan yarattı.

Tesla araçlarındaki YouTube için, daha önce de gördüğümüz aynı güvenlik önlemlerinin uygulanmasını bekliyoruz. Yani YouTube’un kullanımı sadece araç hareketsizken ve park modundayken mümkün olacak. Bunların, Tesla araçları içerisinde oyun oynamak için de geçerli olan aynı güvenlik önlemleri olduğunu belirtelim.

YouTube seçeneğinin Tesla’ya otomobillerinin satışı konusunda bir avantaj getirip getirmeyeceği konusu şüpheli olsa da, araçların içerisindeki büyük bilgi-eğlence ekranlarını kullanmak için iyi bir yöntem olabilir.