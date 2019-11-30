Tesla Cybertruck İlk Kez Trafikte Görüntülendi!

Tesla’nın geçtiğimiz günlerde tanıttığı ve özellikle tasarımıyla ilgili çok konuşulan, sürekli gündemde kalan elektrikli pick-up’ı Cybertruck ilk kez trafikte seyrederken görüntülendi.

Tanıtımı sırasında kırılmaz denilen camları kırılan ve tasarımı nedeniyle dalga geçilip caps’lere konu olan Cybertruck, bu kez de yolda giderken görüntülendi.

Cybertruck siparişlerinin 2021’den önce teslim edilemeyeceği belirtilirken, internete düşen kısa bir videoda trafikteki bir Cybertruck’ın hızlıca geçip gittiği ve hemen arkasından da bir Model X’in geldiği görülüyor.

Sadece üç saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşabilen Cybertruck, ‘Geleceğe Dönüş’ filminde zaman yolculuğu yapan DeLorean marka araca benzetiliyor.

Cybertruck'ın yaklaşık 40 bin dolarlık en ucuz modeli tek şarjla 402 kilometre gidebilirken, 69 bin 900 dolarlık modeli ise 804 kilometre menzile sahip.

1587 kg yük taşıyabilen ve 6 kişilik kapasitesi bulunan Cybertruck’ın en erken 2021’in sonunda yollarda olacağı belirtiliyor.