Tesla’da Üretim Artarken Teslimatlar Düştü

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2019’un ilk çeyreğine (Q1) ait üretim ve teslimat adetlerini gösteren bir rapor paylaştı. Rapordaki birçok verinin, büyük oranda beklenen seviyelerde olduğu görülüyor.

Rapora göre Tesla, 2019’un birinci çeyreğinde toplamda 77.100 adet elektrikli otomobil üretti. Bu araçların yüzde 80’ini ise Model 3’ler oluşturuyor. Bu da demek oluyor ki, Model 3 üretimi geçtiğimiz yıl hayal bile edilemeyecek seviyede büyük bir artış göstermiş durumda.

Tesla, geçtiğimiz yılın bu zamanlarına kıyasla bu yıl hatırı sayılır miktarda daha fazla otomobil teslimatı yaptı. Ancak yine de Q1’deki teslimat miktarı, 2018’in dördüncü çeyreğindeki (Q4) teslimat miktarının bir hayli gerisinde kaldı. Marka'ya göre bu durum, teslimatların çoğunlukla Çin ve Avrupa’ya yapılmasından kaynaklanıyor.

Tesla, 21 Mart’a kadar bu çeyrekteki tüm araçlarının ancak yarısını müşterilerine teslim edebildi. Marka’nın bu çeyrekteki teslimat sayılarında geride kalmaması için kalan birkaç haftada teslimatları hızlandırması gerekiyor. Tesla, teslimat sorunlarına ve çeşitli fiyat dalgalanmalarına rağmen bu çeyrekte eline nakit para geçtiğini iddia ediyor.

Tesla, özellikle Model 3 söz konusu olduğunda, Fremont-California’dan dünyanın her yerindeki müşterilerine araçlarını ulaştırabilmek için araç teslimat sistemini düzenlemeye ve modernize etmeye çalışıyor. Bu süreç teoride, Çin’deki Gigafactory’nin bu yılın sonlarına doğru faaliyete geçmesiyle birlikte daha hızlı işleyecek gibi görünüyor. Tesla son olarak, 2019’da 360 bin ila 400 bin arasında araç teslimatı yapmayı hedeflediğini açıkladı.