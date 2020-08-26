Tesla, Çin'de En Çok Satan Elektrikli Araba Markası Oldu

Bilinen otomobil üreticisi Tesla, bu yılın ilk yarısında Çin’de en çok satan elektrikli araba markası oldu. Elon Musk’a ait şirket, tüketicilere lüks otomobillere uygun fiyatlı giriş sağlayan Çin yapımı Model 3 serisi ile büyük bir başarı elde ederken, Şangay yapımı Model Y için sipariş almaya başladı.

Tesla'nın Çin'de Pazar Payı Hızla Yükseldi

Tesla, Çin pazarında 2019’dan bu yana 50.000 araç satışını ikiye katlamayı başardı. Bu haber, dünya elektrikli araç pazarının aynı dönemde yaklaşık yüzde 50’lik düşüşle 235.000 araca düşmesine rağmen geldi. Nikkei’nin haberine göre, Tesla’nın pazar payı yüzdee 6’dan yüzde 21’e sıçradı ve bu artışın çoğu Model 3 sedandan geldi.

Tesla, Ocak 2020’de Şangay fabrikasından Model 3 gönderimine başladı ve yaklaşık 270.000 yuan (aşağı yukarı 39.000 dolar) fiyat etiketiyle şirketin en uygun fiyatlı aracı oldu. Bu, Amerika’dan ithal edilen aynı modelin maliyetini yüzde 30’dan fazla düşüren sübvasyonların uygulanmasından sonra oldu. Alıcılar kullanılmış Tesla aracının değerini diğer elektrikli araçlardan daha iyi koruduğu gerekçesiyle de ilgilendi.

Tesla Model Y Serisi SUV'ların Siparişi Alındı

Şirket ayrıca Şangay fabrikasında ürettiği başka bir araç olan Model Y serisi SUV’ların siparişini de almaya başladı. CaixinGlobal’ın haberine göre, yeni SUV’lar uzun menzilli versiyon ve performans versiyonu olmak üzere iki farklı varyantta gelecek. İlki 488.000 yuan (yaklaşık 70.800 dolar), ikincisi 535.000 yuan (yaklaşık 77.700 dolar) olarak fiyatlandırılıyor. Uzun menzilli varyant, tek şarjla 505 km’ye kadar yol alabiliyor ve 0’dan 100 km’ye 5.1 saniyede çıkabilirken, performans varyantı 480 km’ye kadar çıkabiliyor ancak 100 km/sa hıza yalnızca 3.7 saniyede çıkabiliyor.