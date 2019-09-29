Tesla, İşçileriyle İlgili Davayı Kaybetti!

Elektrikli araba konusunda Dünyanın en önde gelen kuruluşlarından birisi olmayı başaran Tesla, son dönemlerde işçilerinin açtığı davalarla karşı karşıya. Nihayet Tesla ile ilgili başlatılan dava sonuçlandı. İşte haberimizin detayları.

Tesla, ABD’nin ‘National Labor Relations Act (Ulusal Çalışma İlişkileri Yasası)’ yasasını 2017 yılında defalarca çiğnedi ve bu durum ABD'nin pek hoş göreceği bir durum değil. Bu nedenle şirket bazı ilginç yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğinin farkındaydı. Elon Musk, konuyla ilgili defalarca tweet atmıştı.

Silikon vadisi anti-sendikal tavrı ile biliniyor

Teknolojinin kalbi olarak nitelendirilen Silikon Vadisi, çok fazla yoğun çalışma temposu ile biliniyor. Girişimcilerin kısa bir süre içerisinde şirketleri büyütme hayalleri, işçilerine zarar verebiliyor. Bunun farkında olan ABD hükümeti yeni önlemler alma peşinde.

Tesla ile ilgili olan davaya geri dönersek, Burada ceza alanın sadece şirketin kendisi olmadı. Aynı zamanda şahsi olarak Elon Musk'ın da ceza aldığı ifade ediliyor. Mayıs 2018 tarihinde attığı bir tweet nedeniyle, ABD yargıçları onu yasaları çiğnemekle suçladı. Musk, ABD'deki sendikaları hedef almıştı.

Bazı kuruluşlar anti-sendikal oluşumları önlemek için çeşitli hizmetler veriyor. Örneğin Amazon, anti-sendikal oluşumlarla mücadele etmek için en fazla hizmet veren şirketlerden birisi. Teala'nın sendika üyesi olan bir işçinin atılması kararının geri alınması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca yine bir sendika üyesi Tesla çalışanının, ceza alması da hukuki bulunmadı. Tesla muhtemelen para cezası alacak. Konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.