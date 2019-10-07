Tesla, Kendi Bataryalarını Üretmeye Yönelik Adımlar Atıyor

Görünüşe göre Tesla, elektrikli otomobiller için kendi bataryalarını üretme konusunda oldukça ciddi. Electric Autonomy isimli bir internet sitesinin haberine göre, Hibar Systems adlı bir şirket Tesla tarafından satın alındı. Kanadalı Hibar Systems, elektrikli araçlar, dizüstü bilgisayarlar ve benzer ürünler için batarya üretimi konusunda uzman bir şirket olarak tanınıyor. Şirketin son dönemlerde yüksek hızlı lityum-iyon batarya üretim sistemi üzerinde çalıştığı da biliniyordu.

Söz konusu satın alma sürecinin tam olarak ne zaman tamamlanacağı bilinmiyor ancak Tesla Hibar’ı şimdiden (2 Ekim’den bu yana) yan kuruluşu olarak göstermeye başladı ve Hibar da 16 Eylül’den sonra internet sitesini tek sayfaya indirgedi.

Aslında Tesla bu alanda çalışan bir şirketi ilk kez satın almıyor. Tesla daha önce de yeni nesil lityum-iyon elektrotlar geliştiren Maxwell adlı Kaliforniya merkezli bir şirketi satın almıştı. Bunun yanı sıra Kanadalı araştırma lideri Jeff Dahn ile de 5 yıllık bir anlaşma yapılmıştı.

Tesla CEO’su Elon Musk, şirketinin 1.600.000 km boyunca kullanılabilen yeni bataryalar üzerinde çalıştığını söylemiş ve Dahn’ın ekibi tarafından Eylül ayında yayınlanan bir makalede, daha uzun ömürlü bataryalar üretmenin mümkün olduğuna dikkat çekilmişti. Tesla’nın kurum içinde kendi bataryalarını üretme isteği uzun zamandır biliniyordu ancak son dönemlerdeki gelişmelerle birlikte şirketin bu alanda ciddi adımlar attığı artık daha net bir şekilde görülebiliyor.

Hibar ile yapılan anlaşma, Tesla’nın stratejisi hakkında da önemli ipuçları veriyor. Buna göre Tesla, batarya teknolojileri üzerinde çalışan birden fazla şirketi bünyesine katarak, hızlı bir şekilde kendi bataryalarının üretimine geçmek istiyor. Bu gelişmelere rağmen şirketin yakın zamanda Panasonic ve LG Chem gibi önemli tedarikçileriyle ilişkisini sonlandırması beklenmiyor.

Tesla’nın kendi kaderini mümkün olan en kısa sürede kontrol altına almak istediği açıkça görülüyor. Porsche ve diğer elektrikli otomobil üreticileriyle rekabet eden Tesla, önümüzdeki dönemlerde üreteceği daha yüksek performans ve daha uzun menzil sunan bataryalarla elektrikli otomobil pazarında ciddi bir avantaj elde edebilir.