Tesla Sahipleri, Araçlarının Kazalarını Sosyal Medyada Paylaşıyor

Tesla, V10 yazılım güncellemesinin bir parçası olarak geçtiğimiz hafta Smart Summon özelliğini kullanıma sundu. Ancak yeni özellik nedeniyle araçlarıyla kaza yapan Tesla sürücüleri, kaza videolarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı.

Yeni yazılım güncellemesiyle gelen Smart Summon özelliği, Tesla sürücülerine elektrikli otomobillerini uzaktan akıllı telefonlarıyla kontrol etme ve park etme imkanı sunuyor.

Other party thinks that I was actually driving because I ran to my car before he got out. Please give me some advise. @LikeTeslaKim @TesLatino @Model3Owners @teslaownersSV @teslamodel3fan pic.twitter.com/ScE12wHqA9 — David F Guajardo (@DavidFe83802184) 28 Eylül 2019

Ancak görünüşe göre bu özellik bazı Tesla araçlarının kaza yapmasına neden olmuş. Bir Model 3 kullanıcısı, otomobilini park yerinden çıkarırken geri geri çıkış yapan başka bir araca çarpınca bu kaza videosunu sosyal medyada paylaştı.

Aslında oldukça faydalı olması beklenen Smart Summon özelliği, Tesla’nın tam otonom sürüş ve gelişmiş otomatik pilot sistemleriyle senkronize biçimde çalışan bir sistem olarak gelmişti. Fakat bu sistemi kullanan bazı Tesla otomobillerinin kazalara karışmış olması nedeniyle Smart Summon’ın çok da güvenli olduğu düşünülmüyor.

Otomobil Güvenlik Merkezi Direktörü Jason Levine, “Tesla’nın tam otomatik sürüş terimi tamamen insanları yanıltan bir isim. Bunu kullanmaya şirketin devam etmesi, markanın tek endişesini ortaya çıkarıyor bu da sürekli olarak gündemde kalmak…Summon özelliği işe yaradığında oldukça şık bir donanım ancak hepimizin araba kazalarını ve ölümlerini önemli ölçüde azaltacak bir özellik türünde değil.” diye konuştu.