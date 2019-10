Tesla Sahipleri, Araçlarının Kazalarını Sosyal Medyada Paylaşıyor

Tesla, V10 yazılım güncellemesinin bir parçası olarak geçtiğimiz hafta Smart Summon özelliğini kullanıma sundu. Ancak yeni özellik nedeniyle araçlarıyla kaza yapan Tesla sürücüleri, kaza videolarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı.

Yeni yazılım güncellemesiyle gelen Smart Summon özelliği, Tesla sürücülerine elektrikli otomobillerini uzaktan akıllı telefonlarıyla kontrol etme ve park etme imkanı sunuyor.

Other party thinks that I was actually driving because I ran to my car before he got out. Please give me some advise. @LikeTeslaKim @TesLatino @Model3Owners @teslaownersSV @teslamodel3fan pic.twitter.com/ScE12wHqA9