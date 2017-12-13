Tesla Semi İçin En Fazla Sipariş Pepsi'den Geldi

17 Kasım'da ABD'de tanıtılan Tesla Motors'un yeni elektrikli kamyonu Tesla Semi'ye olan talep artırıyor. Birkaç gün önce Anheuser-Busch şirketi en büyük siparişi vermişti. Ancak asıl patlama PepsiCo şirketinden geldi. Şirket, filo emisyonlarını ve yakıt masraflarını düşürmek amacıyla 100 adet Semi kamyon satın aldı.

Her bir araca 20 bin dolar depozito ödeyen Pepsi, henüz hiçbir arabayı almamasına rağmen Tesla'ya 2 milyon dolar gibi bir ücret ödedi. Ayrıca araç başına 150 bin dolar ödeyecek olan içecek şirketi PepsiCo, bu satın alım için Tesla Motors'a 15 milyon dolarlık bir ödemede bulunacak. Şimdiye kadar toplamda 267 adet sipariş alan Tesla Semi, tam olarak satışa çıktıktan sonra bir hayli satılacak diye düşünülüyor.

Filosunda 10 bin adet kamyon bulunduran PepsiCo'nun, bu satın alımı elektrikli araçlara geçiş dönemi olması adına yaptığı ifade ediliyor. Şirketin 2030 yılına kadar filosunun yüzde 20'sini elektrikliye geçirmeyi hedeflediği de söylentiler arasında yer alıyor. Ayrıca PepsiCo şirketine teslimat 2019 yılında yapılacak.

Şimdiye kadar en çok siparişi veren PepsiCo olmasına rağmen, Anheuser-Busch, Walmart, Loblaw ve DHL dahil birçok şirket Tesla Semi için yerlerini almış durumdalar.