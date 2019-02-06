Tesla, Yeni iPhone Kılıflarını Amazon’da Vitrine Çıkardı

Bir Tesla sahibi olmak istiyorsunuz fakat bunun için yeterli paranız mı yok? Sizi duyar gibiyiz, ancak üzülmenize gerek yok çünkü herhangi bir şeye harcayabileceğiniz 35 ila 45 dolar (yaklaşık 183-235 TL) arasında bir paranız varsa, Tesla tarafından üretilerek Amazon’da vitrine çıkarılan farklı modellerdeki yeni iPhone kılıflarından satın alabilirsiniz.

Eğer fazla karışık olmayan sade ve küçük bir kılıf istiyorsanız Tesla’nın standart kılıfı Tesla Case tam size göre. Sadeliği ön planda tutan bu kılıfın, arkasında kamera için bir açıklık barındıran basit bir kılıf olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak telefon kılıfından daha fazla işlevsellik bekliyorsanız, Tesla’nın bir diğer kılıfı Tesla Folio sizin için daha uygun olabilir. Çünkü Tesla Folio’da, hem telefonunuzun ekranını koruyan hem de çeşitli kartlarınızı içine koyarak saklayabileceğiniz bir bölüm bulunuyor. Tesla’nın iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR sahiplerini üzebileceğini de belirtelim. Çünkü Tesla’nın yeni telefon kılıfları yalnızca iPhone X ve iPhone 8 ile uyumlu görünüyor.

Aslında Tesla, otomotiv sektörüyle ilgisi olmayan farklı ürünler tasarlamak ve satmak konusunda ilk kez faaliyet göstermiyor. Şirket daha önce de, otomobillerinin iç mekanlarında kullanılan deri parçalarından artanları kullanarak bazı iPhone kılıfları üretmiş ve satmıştı. Ayrıca Tesla, daha önce mobil telefonlar için bir kablosuz şarj cihazı da üretmişti. Dolayısıyla Tesla’nın yeni iPhone kılıfları üretmesi çok da sürpriz olmadı.

Tesla’nın yeni iPhone kılıfları şu anda Amazon’da vitrine çıkarılmış durumda ancak şimdilik erişime açık değil. Kılıfların, zamanı gelince satışa çıkarılmasını bekliyoruz.