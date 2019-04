The Crew 2'nin Nisan Ayındaki Ücretsiz Araçları Harika

Eğer yarış oyunlarına meraklıysanız, piyasada birçok seçeneğiniz bulunuyor. Forza Horizon 4, Gran Turismo Sport, Need for Speed: Payback, Project CARS 2 gibi... The Crew 2 ise bu seçeneklerin arasında önemli bir yere sahip bir başka yarış oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz senenin Haziran ayında çıkmış olan The Crew 2, Fransız yayıncının oldukça güvendiği bir oyun. Aradan geçen zaman içerisinde Gator Rush ve Demolition Derby adıyla yayınlanan iki büyük indirilebilir içeriğin yanı sıra, aylık olarak oyuncuların beğenisine sunulan ikişer araba ile zenginleştikçe zenginleşti. Üçüncü ve oyunun ilk yılının son indirilebilir içeriği henüz yayınlanmış değil, ama aylık olarak iki araç verilmeye devam ediliyor.

Yakın bir zaman önce yeni bir video yayınlayan Ubisoft, bu ay The Crew 2 oyuncularının beğenisine sunulacak olan arabaları ortaya çıkartmıştı. Eğer Season Pass sahibiyseniz, bu arabalara halihazırda erişim hakkınız var. Diğer türlü ise 10 Nisan 2019 tarihine kadar beklemeniz gerekecek. Bu ayın yeni araçları 2016 model Porsche Cayman GT4 ve 2018 model Suzuki GSX-R 10000R.

Her ikisine de sokak yarışı disiplininde erişim sağlayabileceğiniz araçlar için yayınlanmış olan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.