The Dark Pictures Anthology: Man of Medan İnceleme Puanları Yayınlandı

Eğer Until Dawn oyununun tadı damağınızda kaldıysa, yine Supermassive Games tarafından geliştirilmiş olan The Dark Pictures Anthology: Man of Medan oyununu kaçırmayın deriz.

E3 2018 fuarında duyurulmuş olan yeni oyunun çıkışına az bir zaman kaldı. Dijital olarak satın almış oyuncular için yeni günün ilk saatlerinde oynanabilir olacak oyunun kutulu sürümü de yine yarın satışa çıkıyor. Bunun öncesinde de inceleme puanları ortaya çıktı. Bakalım The Dark Pictures Anthology: Man of Medan nasıl bir performans sergilemiş?

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan oyununun konusu bir grup gencin macera tutkusunun kabusa dönüşmesiyle başlarından geçenleri anlatıyor.

Güney Pasifik dolaylarında olduğu iddia edilen İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma olduğu iddia edilen bir gemi enkazını bulmak için yola çıkan kafadarlar, gün ağarırken başlayan şiddetli fırtına ile kendilerini hayalet geminin içinde kapana kısılmış bir halde bulurlar. Sonrasında ise bir ölüm-kalım mücadelesi başlar.

Until Dawn oyunundaki kelebek etkisinin kullanılacağı oyunda, vereceğimiz karar hikayenin akışına etki edecek ve buna bağlı olarak da yönettiğimiz karakterlerin de kaderini çizmiş olacağız.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak olan The Dark Pictures Anthology: Man of Medan oyununun inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan İnceleme Puanları