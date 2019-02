The Division 2'nin Year 1 Pass Fragmanı Yayınlandı

Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands gibi Tom Clancy's The Division 2 oyununun da Year 1 Pass eklentisi olacak. Bu eklentiye sahip olan oyuncular, hikaye anlatımlı içeriklere önceden erişim, bazı özelliklere doğrudan erişim ve bazı görevlere de özel erişim sağlayabilecekler. Ubisoft, yayınladığı yeni fragman ile Year 1 Pass eklentisini detaylandırdı.

Tom Clancy's The Division 2 oyununun çıkışından sonra, iki ücretsiz içerik yayınlanacak. Tidal Basın olacak bu içeriklerden ilki, Black Tusk topluluğunun elinde olan ve oldukça iyi bir savunması olan bir mevki. Diğeri ise Operation Dark Hours adı altında yayınlanacak olan ve sekiz oyuncunun katılımı ile gerçekleştirilecek olan ilk Raid görevi olacak.

Yılın ilerleyen zamanlarında, Yaz, Sonbahar ve Kış mevsimlerinde, D.C. Outskirts: Expeditions, Pentagon: The Last Castle ve şimdilik adı konulmamış olan üçüncü bölüm ile ilk seneyi kapatacağız. Bu içerik bölümlerinden ilki olan D.C. Outskirts: Expeditions bölümünde, Washington, D.C. şehrinin çevresindeki bölgelerde Outcasts ve Black Tusk topluluklarının en seçkin birimleri ile mücadeleye girerek, bu noktaları bu iki topluluğun elinden kurtarmaya çalışacağız. İkinci bölümde ise Birleşik Devletler'in en sembolik noktalarına giderek, keşfedilmeyi bekleyen sırları ortaya çıkartacaksınız. Şimdilik üçüncü bölüm hakkında herhangi bir detay verilmiş değil ama muhtemelen ikinci bölümün çıkışına yakın bir zamanda merak edilen detaylar paylaşılacaktır.

Year 1 Pass sahipleri sadece hikaye anlatımına odaklı içeriklere bir hafta erkenden erişim sağlayabilecekler. Diğer tüm içeriklere bütün oyuncular aynı anda erişim sağlayabilecekler.

Tom Clancy's The Division 2, üç ihtisas (Specializations) ile çıkacak ama daha sonradan üç yeni ihtisas daha eklenecek. Bu üç yeni ihtisasa, Year 1 Pass sahipleri hemen erişim sağlayabilecekler. Year 1 Pass sahibi olmayan kullanıcılar ise normal bir şekilde oynayarak açabilecekler. Bir diğer deyişle, belirli bir sürenin sonunda otomatik olarak erişime açık hale gelmeyecekler.

Year 1 Pass sahiplerinin ayrıca sekiz Classified Assignments (Gizli Görevler) içeriğine de erişim hakları olacak. Bu görevler ile sizi Washington, D.C. şehrine getiren olaylar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanıza yardımcı olacak. Her bir görevin tamamlanması durumunda da karakterinizin görünümünü özelleştirmek için sırt çantası aksesuarları elde edeceksiniz. Ayrıca oyunda belirli düşman hedeflerini yok etmenizin gerekeceği özel Bounty görevleri ve şehirdeki çeşitli görevleri yerine getirmenizin gerekeceği Projects görevleri olacak. Year 1 Pass sahipleri, her hafta ek bir Bounty ve her gün ek bir Project görevine erişim sağlayabilecekler.

Son olarak yine Year 1 Pass sahipleri Agent Ward kıyafeti ve Scout karakter tepkisi gibi kozmetik odaklı ödüllere erişim hakları olacak.