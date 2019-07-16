The Kingsman Serisinin Üçüncü Filmi The King's Man'den İlk Fragman

The Kingsman serisinin üçüncü halkası The King's Man, ilk fragmanıyla karşımıza çıktı. Bizleri I. Dünya Savaşı’na götürecek olan film, Kingsman örgütünün nasıl kurulduğuna ayna tutacak.

Dave Gibbons ve Mark Millar'ın "The Secret Service" adlı çizgi romanından uyarlanan The Kingsman, ilk iki filmiyle oldukça beğenilmişti. 2014 yılında vizyona giren Kingsman: Gizli Servis, dünya çapında 414 milyon dolar gişe hasılatı toplarken, 2017 yılında izleyicilerle buluşan devam filmi Kingsman: Altın Çember ise 410 milyon dolar kazanmıştı.

Yaklaşık 1 milyar dolara yakın bir franchise’a dönüşen The Kingsman, serinin üçüncü halkasıyla geri dönüyor. Disney’in sahibi olduğu 20th Century Fox tarafından yayınlanan The King's Man fragmanı, bizleri Birinci Dünya Savaşı’nın karanlık yıllarına götürüyor.

Film, The Kingsman örgütünün nasıl ve ne amaçla kurulduğunu anlatacak. Ayrıca fragmanın son bölümünde Kingsman’ın meşhur terzi dükkanını da görüyoruz.

The King's Man, Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Matthew Goode, Aaron Taylor-Johnson, Tom Hollander, Djimon Hounsou, Harris Dickinson ve Stanley Tucci gibi pek çok ismi bir araya getiriyor.

Serinin ilk iki filmini yöneten İngiliz sinemacı Matthew Vaughn, bir kez yönetmen koltuğuna geçiyor.

The Kingsman’in üçüncü devam filmi The King's Man, ülkemizde 14 Şubat 2020 tarihinde vizyona girecek.