The Walking Dead: The Telltale Definitive Series Bu Sonbaharda Geliyor

Telltale Games tarafından geliştirilmiş olan The Walking Dead serisine henüz giriş yapmamışsanız ve başlarken bütün oyunların elinizin altında olmasını istiyorsanız, birazcık daha bekleyin. The Walking Dead: The Telltale Definitive Series Xbox One, PC (Windows Store ve Epic Games Store) ve PlayStation 4 için 10 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacak.

Geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde duyurulmuş olan bu özel pakette dört sezonun tamamına ek olarak, ilk sezon için hazırlanan ve beş farklı karakterin başlarından geçenlerin anlatıldığı The Walking Dead: 400 Days ve üç bölümlük yan senaryolu The Walking Dead: Michonne da bu paketin içeriğinde bulunacak. Ne de olsa tam bir paket olduğu için hiçbir şey eksik olmamalı ki bir anlamı olsun, değil mi?

Paketin tüm içeriği bu kadarla sınırlı değil. Skybound Games ne var ne yok doldurmuş. Bir biz yokuz desek yeridir. Geliştiricilerin ve seslendirme sanatçılarının yer aldığı on saatten fazla sahne arkası görüntüleri, dört sezonun müziklerinin tamamı, sanat galerisi, 3B model görüntüleyicisi ve önceki sezonlara ait klasik menüleri açma seçeneği gibi zengin içerikler de sizleri bekliyor.

Son olarak, hem görsel hem de oynanış olarak birçok iyileştirme ve geliştirmenin yapılacağını söyleyelim. Mesela karakter performansları, dudak senkronizasyonunun ayarlanmış olması ve kullanıcı arayüzü geliştirmeleri gibi. Görsel anlamda ise bütün sezonları tam bir çizgi-roman havasına sokacak Graphic Black filtresi ve dinamik ışıklandırma gibi geliştirmeer de söz konusu olacak.

Hem kutulu hem de dijital olarak ön-siparişlerin açık olduğu The Walking Dead: The Telltale Definitive Series için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.