THY, Maçka Uçağı ile Eren Bülbül'ün Memleketi Trabzon'a Uçtu

Türk Hava Yolları'nın geçtiğimiz günlerde filosuna katılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçak olan ve Şehit Eren Bülbül'ün anısına Maçka ismi verilen uçak, ilk seferini Trabzon'a yaptı.

THY, Maçka Uçağı İlk Seferini Trabzon'a Yaptı

İstanbul Havalimanı'ndan Trabzon Havalimanı'na gerçekleştirilen TK-4900 sefer sayılı özel uçuşa başta Eren Bülbül'ün ailesi, şehit aileleri, milletvekilleri ve ünlü isimlerin de aralarında olduğu yaklaşık 300 yolcu katıldı.

Uçağın Trabzon Havalimanı'na inişinin ardından Şehit Eren Bülbül'ün Maçka ilçesinde bulunan kabri ziyaret edildi. Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok güzel bir duygu yaşadığını söyledi.

Rüya uçağın isminin sosyal medya kullanıcıları tarafından belirlenmesi için THY'nin sosyal medya hesabında başlatılan ankete yüz binlerce sosyal medya kullanıcısı, ismin Şehit Eren Bülbül'ün adını yaşatması gerektiği yönünde talepte bulunmuştu.

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen çağrıya kayıtsız kalmayan THY, Eren Bülbül'ün doğup büyüdüğü ve kahramanca şehit olduğu ilçesi Maçka'nın ismini rüya uçağa taşımıştı. Maçka isimli uçak, Eren Bülbül'ün anısını dünyanın 120'den fazla ülkesine taşıyacak.