TikTok'a Rakip Geldi! Yandex Sloy Duyuruldu

TikTok'a büyük rakip geldi. Yandex yeni uygulamasını duyurdu. Yandex Sloy ile TikTok'daki gibi videolar çekilebilecek. Gelin hep beraber Yandex Sloy'un özelliklerine yakından bakalım.

Yandex Sloy'da moda ve stil üzerine videolar çekilebilmekte. Yandex Sloy sadece Rusya Belarus ve Kazakistan'da kullanılmakta. Rusya merkezli şirket olan Yandex yaptığı açıklamada Sloy'un 2020 yılında Google Play Store'da yer alacağını söyledi.

Yandex, TikTok'u geçmek istiyor ancak bu çok da mümkün değil gibi gözüküyor. Şu anda TikTok'un dünya genelinde 500 milyondan fazla kullanıcısı bulunmakta.

TikTok geçtiğimiz aylarda çocuk yaşta kullanıcıların kişisel bilgilerini ebeveyn izni olmadan topladığı gerekçesi ile 5,7 milyon dolar para cezası almıştı ve oldukça büyük tepki ile karşılaşmıştı.

Ülkemizde TikTok'u kullanan çok fazla kişi bulunmakta. Yandex Sloy'un TikTok'u geçip geçmeyeceği büyük merak konusu.

Yandex Sloy 2020 yılında tüm kullanıcılara açılmış olacak. Yandex Sloy'un TikTok'daki kullanıcıları kazanıp kazanamayacağını ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. Yandex Sloy hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!