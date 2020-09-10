TikTok ABD Satışını Engellemek İçin Trump'la Görüşecek

Wall Street Journal tarafından bildirilen rapora göre TikTok'un Çinli sahibi ByteDance, ABD'deki operasyonlarını satmak zorunda kalmamak için ABD hükümeti ile görüşüyor. Özellikle Çin yönetimini bu işi daha da zorlaştırdığı için TikTok'un satışı karışmış durumda.

Rapora göre, Çin hükümetinin TikTok'un ABD'li bir şirkete satışı zorlaştırması sonrasında ABD ile görüşmeler hızlandı. Çin'in Microsoft gibi bir ABD teknoloji devine satışı zorlaştıran adımlar atmasından bu yana, TikTok'un böyle bir seçenekle ilgili tartışmaların önemi arttı.

"TikTok satılmasın, ABD'li bir şirketle ortaklık kurulsun"

Başkan Trump'ın TikTok için empoze ettiği hızla yaklaşan yasaklama emri geçtiğimiz Ağustos ayında 90 günlüğüne uzatılmıştı. Araştırmacılara göre bu süre kapsamında TikTok satışı olası görünmüyor. TikTok'un yeniden yapılandırılması gerektiği düşünülüyorken, ABD'li bir ortak bulup azınlık hisselerini satması gerekebilir.

ABD: TikTok satış emri dışında tartışmalara girmiyoruz

Ayrıca TikTok'un satışı için Trump'la görüşmek isteyen ByteDance'a karşı Hazine Departmanı sözcüsü Monica Crowley yaptığı açıklamada şu anda yalnızca Trump tarafından imzalanan satış emrine uygun olarak TikTok tartışmalarına odaklandıklarını söyledi.

ByteDance, TikTok'un ABD operasyonlarının Walmart veya Oracle ile birleşen Microsoft da dahil olmak üzere satış seçeneklerini araştırmaya devam ediyor.