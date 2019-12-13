TikTok Görüntülenme Sayısı ile Gündeme Damga Vurdu

TikTok, 2019 yılında Türkiye’de ulaştığı başarıyı büyük bir etkinlikle kutladı. Düzenlenen etkinlikte TikTok'un görüntülenme sayısı açıklandı.

TikTok Görüntülenme Sayısı İle Şaşırttı!

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan TikTok İşbirliği Direktörü Scott Thwaites TikTok’un Türkiye sonuçları hakkında bilgi verdi. TikTok İşbirliği Direktörü Scott Thwaites Türkiye’de bu yılın Ocak ayından Kasım ayına kadar, TikTok' ta aylık ortalama 33.5 milyar görüntülenme, 25 milyon yeni gönderi paylaşımı, 1.7 milyar beğeni ve 55.5 milyon paylaşım yapıldığını belirtti.

Scott Thwaites açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Akıllı telefon çağını benimseyen bir dünyada yaşıyoruz.Bu da; kısa dikkat süreleri, içerik oluşturma ve tüketme davranışlarını değiştiriyor. Özellikle de kısa videolar gibi görsel odaklı mecralarda kendilerini ifade etmeyi seçen Y ve Z nesilleri arasında etkisi daha fazla hissediliyor. TikTok özellikle bu nesilller için TikTok, ilginç ve eğlenceli kısa formlu mobil videolar oluşturmak, keşfetmek ve yaratıcılığı ifade etmek için en uygun platform haline geldi.Türkiye’deki kullanıcılarımızdan gelen destekler sayesinde olağanüstü bir büyümeye ulaştık."

TikTok Türkiye'de en iyi içerikleri üretenlere ödül verdi. 2019 yılında TikTok'ta en iyi içeriği üreten kişinin 10.9 milyon takipçi sayısıyla CZN Burak olduğu duyuruldu. CZN Burak'ın yanı sıra Nursema ve Ezgizem de ödülün sahibi oldu.