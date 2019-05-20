TikTok'un Geliştiricisinden Anlık Mesajlaşma Uygulaması: Flipchat

Dünyaca ünlü video paylaşım platformu TikTok’un geliştiricisi Çinli ByteDance firması, “Flipchat” adında yeni bir anlık mesajlaşma uygulaması tanıttı.

TikTok ile dünyanın en kazançlı girişimlerinden bir tanesine imza atan ByteDance, rekabetin üst düzeyde yaşandığı alanlardan bir tanesine giriş yaptı.

Orijinal ismiyle Feiliao, İngilizce adıyla Flipchat olan yeni bir anlık mesajlaşma uygulaması geliştiren Çinli şirket, halihazırda ülkenin en çok tercih edilen sohbet platformu WeChat’in tahtına göz dikmiş durumda.

Video odaklı sohbet uygulaması Duoshan’ı duyurduktan sadece dört ay sonra yeni bir uygulama daha çıkaran ByteDance, gelir kalemini çeşitlendirmek adına çok önemli bir adım attı.

Hem iOS hem de Android platformunda kullanıma sunulan Flipchat, “WeChat katili” olarak lanse edilse de, aslında daha niş ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir uygulama.

Çinli Tencent firması tarafından geliştirilen WeChat, online ödeme, araç paylaşımı, yiyecek teslimatı gibi pek çok özellik barındırmasının yanı sıra, insanların günlük olarak birbirleriyle iletişim kurdukları bir platform.

Flipchat ise kullanıcıları ilgilendikeri alanlara yöneltmeye ve hobilerine odaklanmış forumlar ve sohbet grupları oluşturmaya teşvik ediyor. Uygulama açıklamasında da yazdığı gibi, “ilgi alanına dayalı bir sosyal ağ” olan Flipchat, yeni arkadaşlar edinebileceğiniz, günlük yaşamınızı paylaşabileceğiniz ve yakın arkadaşlarınızla sohbet edebileceğiniz bir yer.

Flipchat, ya da orijinal ismiyle Feiliao, doğduran WeChat’i hedef almasa da, ByteDance ve Tencent arasındaki mücadeleyi daha da ısındırabilir.

Araştırma şirketi Questmobile tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, mart ayında ByteDance çatısı altındaki mobil uygulamalar, Çinli kullanıcıların mobil ekosisteminde harcadıkları toplam sürenin yüzde 11,3’ünü oluşturdu. Tencent’in kontrol ettiği yüzde aynı dönemde yüzde 47,5’ten yüzde 43,8’e gerilerken, Alibaba, Baidu ve diğerlerinin payı yüzde 44,3’ten yüzde 44,9’a düştü.