Tim Cook’a Göre Üniversite Okumadan da Yazılımcı Olmak Mümkün

ABD’li teknoloji devi Apple’ın CEO’su Tim Cook, WWDC 2019 (Dünya Geliştiriciler Konferansı) etkinliğine katılmak için burs kazanan Liam Rosenfeld ile görüştü.

Görüşmede kodlama eğitimi hakkındaki düşüncelerini de ifade eden Cook, kodlama eğitimi için bir üniversite eğitiminin şart olmadığını savundu.

Bir yazılımcı olmak için lisan mezunu olmaya gerek olmadığını savunan Cook, birçok öğrencinin liseyi bitirmeden kendi uygulamalarını geliştirdiğini belirterek, yazılımda başarı için küçük yaşta çalışmalara başlanması gerektiğini söyledi.

WWDC 2019’a katılacak olan Liam Rosenfeld ile Orlando’daki bir Apple Store’da görüşen Cook, genç yaşına rağmen Rosenfeld’ın kodlama konusundaki başarılarını taktir etti.

Yazılım konusunda başarılı olabilmek için bu konuda meraklı olmak gerektiğini ve çalışmalara küçük yaşlarda başlamak gerektiğine dikkat çeken Cook, birçok öğrencinin daha liseden mezun olmadan geliştirdikleri uygulamaları App Store’a yüklediğini belirtti.