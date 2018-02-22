Tim Cook Android'den Herhangi Bir Şey Kopyalamadık Dedi

Ünlü teknoloji şirketi Apple’ın en üst yöneticisi olan Tim Cook, bir internet sitesine verdiği röportajda, Android’i kopyaladıkları yönünde yapılan haberlere cevap verdi.

Bugüne kadar çıkardığı her akıllı telefondan sonra kopyalama suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Apple, iPhone X ile birlikte Android ekosisteminde çok uzun süredir kullanılan kablosuz şarj özelliğini kullanıcılarına sunmuştu. Android telefonlardan çok sonra iPhone kullanıcıları için böylesine bir hizmet sunan Apple, yine Android’i kopyaladığı suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Fast Company isimli internet sitesine verdiği röportaj sırasında, bu yönde sorulan “Android’i takip ettiğiniz doğru mu?” sorusuna cevap veren Tim Cook, kopyalama iddialarının doğru olmadığını söyledi ve sözlerine “Buna ‘takip etme’ diyemem. Bu kelimeyi kullanmıyorum çünkü biz başkalarını bir şeyler yapmaları için bekliyormuş gibi bir ima olur. Gerçekte böyle bir şey olmuyor. İnsanlara kapalı kapılar ardından neler olduğuna dair bilgi vermediğimiz için böyle suçlamalar olabilir. Hâlbuki biz projelere yıllar öncesinde başlıyoruz. Bugüne kadar satın aldığınız iPod, iPhone, iPad ve Apple Watch gibi ürünler asla ilk değillerdi; ancak hepsi en modern olanlarıydı, değil mi?” şeklinde devam etti.

Açıklamalarına devam eden Cook, kullanıcıların geliştirme sürümlerini denemek zorunda olmadıklarını ve bu sebeple bazı yeni teknolojileri tam anlamıyla bitirene kadar geliştirmeye devam ettiklerini kaydetti. Apple’ın uzun uzadıya geliştirmeler yapması ve ürünü tam haliyle piyasaya sürmek istemesi sebebiyle kimi şeylerin Android’den sonra piyasaya çıkabileceğini söyleyen CEO, “Bizim projelere ne zaman başladığımıza bakarsanız, muhtemelen herkesten çok önce işe girdiğimizi görebilirsiniz; ancak biz her durumda en doğru olanı yapmak istiyoruz. Müşterilerimizi kobay olarak kullanmıyoruz. Bu sebeple bizim en benzersiz özelliğimiz, sabırlı olmamız. Herhangi bir şeyi satın alınabilir olana kadar geliştirmeye devam edecek kadar sabrımız var.” dedi.