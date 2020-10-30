Tim Cook: "Apple'dan Heyecan Verici Yenilikler Gelecek"

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin 2020 yılında şimdiye kadar açıkladığından daha fazla ürün veya hizmet çıkaracağını açıkladı. Bu ürün veya hizmetler ne olacak? İşte Tim Cook tarafından yapılan açıklamanın detayları.

Tim Cook

, Apple'ın Heyecan Verici Yenilikleri Açıklayacağını Duyurdu

Apple CEO'su Cook yaptığı açıklamada "Çok fazla bilgi vermeden, size bu yılın birkaç heyecan verici şeyin daha olacağını söyleyebilirim" dedi. Bu açıklamanın ardından heyecan verici şeyin ne olacağı merak edilmeye başlandı.

Tim Cook'un açıklamasından yola çıkarak Apple'ın bu yıl ses getircek bir yenilik açıklayacağını söyleyebiliriz.

Apple'ın gelecek ay bir etkinlik düzenlemesi bekleniyor. Bu etkinlikte Apple Silicon işlemcili Mac modelleri duyurulabilir veya merakla beklenen AirTag modeli de tanıtılabilir. Henüz etkinlikte ne tanıtılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Apple yurt dışında iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max için ön siparişleri almaya başlamak üzere. Ayrıca bir MagSafe şarj cihazının yakında satışa sunulması ve Apple One paketinin yanı sıra Apple Fitness'ın da yakında çıkması bekleniyor.

Şirketin gelecek ay düzenlenmesi beklenen etkinliği duyurması sabırsızlık ile beklenmekte. Detaylar geldiğinde sizleri bilgilendiriyor olacağız. Bizleri takipte kalarak en güncel haberlere anında haberdar olabilirsiniz.

Sizce Apple'ın heyecan verici yeniliği ne olabilir? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.