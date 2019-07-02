Tim Cook: "Apple'ın Yeni Tasarımları Sizi Uçuracak!"

Geçtiğimiz hafta Apple'ın tanınan isimlerinden tasarımcı Jony Ive şirketten ayrılmış ve kendi şirketini kuracağını açıklamıştı. Bunun üzerine CEO Tim Cook'tan yeni tasarım ekibi hakkında çarpıcı açıklamalar geldi.

Jony Ive'ın Apple'dan ayrılması sonrasında pek çok kullanıcı şirketin geleceği hakkında endişelenmiş ve Apple'ın büyük bir tasarımcıyı transfer edeceği düşünülmüştü. Ancak Apple CEO'su Tim Cook endişeli görünmüyor hatta Cook'a göre, Apple'ın tasarım ekibi Ive olmadan da başarılı olabilir.

Tim Cook, Apple Tasarımlarından Bihaber

Apple'dan ayrılması sonrasında Cook'un tasarımlar hakkında bilgisi olmadığını söyleyen Jony Ive'a yanıt gecikmedi. "Temel düzeyde, tasarım ekibinin nasıl çalıştığı ve Apple'da işlerin nasıl işlediğiı hakkında anlayış eksikliği yaşanıyor. Ive, kendi şirketimi tanımadığımı iddia etti" ifadelerini kullanan CEO Cook, yeni ürünlerde tasarımların değişeceği haberini de verdi.

Konu hakkında halihazırdaki ekibine güvendiğini söyleyen CEO, başta iPhone olmak üzere Apple ürünlerinin kullanıcıları 'uçuracağını' dile getirdi. İşte Tim Cook'un tasarım ekibi hakkında açıklaması:

“Tasarım ekibimiz olağanüstü yetenekli. Jony'nin dediği gibi, her zamankinden daha güçlüler ve Jeff, Evans ve Alan'ın liderliği altında gelişeceklerine tamamen güvenim var. Gerçeği biliyoruz ve yapabilecekleri inanılmaz şeyleri biliyoruz. Üzerinde çalıştıkları projeler sizi uçuracak.”