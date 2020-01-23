Tinder'a Panik Butonu Geliyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Tinder, yeni güvenlik önlemleri alıyor.

Tinder'da Güvenlik Daha Sıkı Oluyor

Tinder kullanıcılarının güvenliklerini artırmak için harekete geçti. Tinder üzerinden her gün binlerce kişi tanışıp buluşuyor. Kimi zaman ise tatsız olaylar yaşanabiliyor. Tinder'a gelecek olan panik butonu sayesinde kullanıcılar kendilerini güvende hissetmediklerinde olay yerine polis ekiplerini çağırabilecek.

Tinder'ın ana şirketi Match, Noonlight adlı bir konum izleme ve kişisel güvenlik uygulamasından hisse aldı. Tinder uygulamasına Noonlight uygulaması entegre edilecek.

Panik butonunun çalışabilmesi için kullanıcılar anlık konum bilgilerini uygulama ile paylaşması gerekecek. Bu bilgilerin pazarlama veya başka bir şey için kullanılmayacağının sözü şirket tarafından verildi. Panik butonu ilerleyen günlerde Amerika'da test edilmeye başlanılacak. Testlerin ardından özellik tüm kullanıcılara açılacak.

Panik butonuna basıldığında Noonlight, kullanıcı ile iletişime geçecek. Noonlight ihtiyaç duyulduğu anda polis ekiplerine durumu bildirecek.

Sizler Tinder'a gelmesi planlanan panik butonu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Tinder uygulamasını aşağıda yer alan bağlantıdan cihazınıza kolayca indirebilirsiniz.