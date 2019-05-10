Tinder Tecavüzcüsüne Hapis Cezası

Arkadaşlık kurma platformu Tinder'da yaşanan bir olaya göre Avustralya'da üç kadına tecavüz eden ve bir kadına cinsel saldırıda bulunan Glenn Hartland, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yaşanan bu olaylar sonrasında Avustralyalı kadın kullanıcılar uygulamadan tedirginlik duymaya başladılar.

Melbourne'un Moonee Ponds bölgesinde yaşayan ve günün büyük bölümünü Tinder üzerinde geçiren 44 yaşındaki Glenn Hartland, 2014 ve 2016 yılları arasında Tinder'da tanıştığı üç farklı kadına tecavüz etmiş. Kadınların mahkemeye gitmeleri üzerine yargılanan Hartland, en nihayetinde 11 yıllık hapis istemiyle cezalandırıldı.

Tecavüz ettiği kadınlara ilk başta romantik ve kibar davranarak duygusal yakınlık sağladığı öğrenilen Glenn Hartland'ın kadınları evine çağırarak cinsel istismarda bulunduğu ifade edildi. Ayrıca dördüncü kadına ise otelde saldırıda bulunduğu aktarılan 44 yaşındaki adamın 2016 yılının başında bir kadını online taciz ettiği de dile getirildi.

Dava Hakimi Tinder'ın Önlem Alması Gerektiğini Söyledi

Konu hakkında konuşan dava hakimi Paul Higham ise tecavüze uğrayan Avustralyalı kadınların korkusuz, güçlü ve cesur olduklarını belirtti. Tinder'ın daha güvenli bir platform olması için uyarıda bulunan hakim, kadınların da her terlü konuda bilinçli olması gerektiğini vurguladı.