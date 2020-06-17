TOGG İlk Ödülünü Aldı Bile! Moraller Yüksek

Otomotiv Alanında Yaptığı devrimsel değişimlerle Bilinen TOGG ilk ödülünü daha şimdiden aldı. Türkiye'nin ilk elektrikli aracının yolu açık.

Uzun bir süredir tartışmaların eksik olmadigi ettik bazılarının gurur duyarken bazılarının da dalga geçtiği Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG daha şimdiden ilk ödüllerini Almaya başladı. Özellikle de öngörenden daha geç bir tarihte satışa sunulması bu araçlarla ilgili en büyük tepkiyi doğurmuştu. Şimdi ise Türkiye'nin iftiharı haline geldi.

TOGG başarılarına rağmen belirsizliğini koruyor

Otomotiv Gazetecileri Derneği özellikle otomobiller ve elektrikli araçlarla ilgilenenlerin içindir tanıdığı kuruluşlardan birisidir. Türkiye'nin otomotiv girişimi katkısı olan şirket, proje ve kişiliklerine özel ödülü bu yıl Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu - TOGG platformuna verildi.

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, teşekkür etti ve gurur duyduklarını söyledi. “Türkiye'de Yılın Otomobili 2020” Hasan Tekstil ana sponsorluğunda, Bridgestone, Şehirlerarası Shell Helix Motor Yağları eş sponsorluğunda yapıldı gerçekten ettik ettik de Büyük Bir ilgi topladı.

Türkiye'nin ilk elektrikli aracı için yıl içinde üretimde yapılsa bile, yine de belirsizlik hakim. Ancak 2021 ve 2022 yıllarında başlamak ilk versiyonlarını yollarda gidiyoruz. Sizce bu araç büyük başarılar kazanabilecek mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.