Top Gun: Maverick Filminden İlk Fragman Geldi!

Sinema tarihinin en özel yapımlarından bir tanesi olan Top Gun, 34 yılın ardından geri dönüyor. Kült filmin ikinci halkası Top Gun: Maverick, ilk fragmanıyla karşımıza çıktı!

İlk kez 1986 yılında izleyicilerle buluşan Top Gun, Tom Cruise’un harika oyunculuğunun yanı sıra heyecan dolu sahneleriyle müthiş bir ilgi görmüştü. İkonik film, 34 yıl sonra adından bir kez daha söz ettirmeye hazırlanıyor.

Başrolünde Tom Cruise’u izleyeceğimiz Top Gun: Maverick’in merakla beklenen fragmanı, ABD’nin San Diego eyaletinde düzenlenen 2019 Comic-Con International etkinliğinde gün yüzüne çıktı.

Büyük heyecan yaratan fragmanda, Cruise'un hayat verdiği Pete “Maverick” Mitchell karakterinin hafızalara kazınan deri ceketi ve gözlüğü, bizleri 1986 yılına götürüyor. İlk filmle arasında duygusal bir bağ kuracak olan Top Gun: Maverick, Mitchell’la Goose’un oğlu Wrigley arasındaki ilişkiyi merkezine alacak.

Orijinal filmin yıldızlarından Val Kilmer, Maverick'in rakibi Iceman rolünü üstlenecek, Jon Hamm ve Jennifer Connelly ise yeni karakterler olarak karşımıza çıkacak.

Uzun zamandır beklenen Top Gun’ın devam filmi, sahne arkasında da etkileyici bir teknolojiye sahip. 6K çözünürlükte çekilen Top Gun: Maverick, inanılmaz gerçekçi görüntülere ev sahipliği yapacak.

Senaryosunu Peter Craig, Justin Marks, Eric Warren Singer ve Christopher McQuarrie’in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Joseph Kosinski oturuyor.

Top Gun: Maverick, 26 Haziran 2020 tarihinde vizyona girecek.

Lafı daha fazla uzatmadan, sizleri Top Gun: Maverick fragmanı ile başbaşa bırakalım. Keyifi seyirler!