Total War Saga: TROY İnceleme Puanları Fena Görünmüyor

Total War Saga: Troy bugün itibarıyla çıkıyor. Epic Games Store üzerinden yirmi dört saatliğine ücretsiz olarak indirebileceğinizi hatırlatalım. Çıkışı öncesinde de Total War Saga: Troy inceleme puanları yayınlanıyor.

Strateji türünün önemli temsilcilerinden biri ve seri oyunları The Creative Assembly tarafından geliştirilmekte olan Total War serisinin ilk oyunu 2000 yılında satışa sunulmuştu. Aradan geçen zaman boyunca ondan fazla ana ve dört tane de yan senaryolu oyun ile karşımıza çıkılmıştı. Total War Saga: Troy ile toplamda on dört ana oyun geliştirilmiş olacak.

Yayıncı SEGA ve Epic Games arasında yapılan anlaşma neticesinde bir seneliğine Epic Games Store üzerinden satışa sunulacak olmasının yanı sıra, ilk yirmi dört saat boyunca ücretsiz olarak indirilebilecek. Steam mağazası üzerinden 2021 yılında yayınlanacak olan oyunun inceleme puanları da ortaya çıkıyor.

Total War Saga: Troy İnceleme Puanları Ne Alemde?

Metacritic üzerindeki ortalamasının on sekiz inceleme kapsamında 75 / 100 olduğu görülüyor. Bunların on ikisi olumlu iken geri kalan altı tanesi ise karışık olarak nitelendiriliyor. İnceleme puanlarının tamamına aşağıdan bakabilirsiniz.

Total War Saga: Troy İnceleme Puanları

4Players.de - 72 / 100

AusGamers - 7.5 / 10

CGMagazine - 7 / 10

Cultured Vultures - 6 / 10

Gamer.no - 8 / 10

Gamers Heroes - 80 / 100

GameStar - 79 / 100

GameWatcher - 6.0 / 10

GamingTrend - 80 / 100

God is a Geek - 8.0 / 10

IGN - 8 / 10

PC Gamer - 75 / 100

PCGamesN - 8 / 10

Strategy Gamer - 60 / 100

TheSixthAxis - 8 / 10

Trusted Reviews - 80 / 100

Wccftech - 9 / 10

Total War Saga: TROY Konusu

Hikayeye göre her şey, Troya prensi Paris'in Sparta kraliçesi Helen'i kaçırmasıyla başlıyor. Bunu duyan Kral Menelaos ise her ne pahasına olursa olsun Helen'i geri getirmeye yemin ediyor ve iki taraf arasındaki savaş da böylece başlamış oluyor.

Yunanistan hem de Troya arasındaki savaşı her iki tarafında perspektifinden oynayabileceğiniz ve sıra tabanlı strateji ile gerçek zamanlı taktikleri bir araya getiren oyunda, Akhilleus, Hektor, Paris ve Menelaus dahil sekiz simgesel kahramandan bir tanesini alarak Troya krallığını kurtarmak veya fethetmek için savaşacaksınız. Yunan mitolojisinden esinlenilerek oluşturulan birlikleri savaşın kritik anında yardıma çağırabileceksiniz. Eylemlerinizin gidişatı değiştirebileceği Total War Saga: TROY oyununda, strateji, devlet yönetimi, diplomasi ve topyekun savaş ile kendi imparatorluğunuzu da kurmaya çalışacaksınız.