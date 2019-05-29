Toyota ve Panasonic’in Yerli Otomobil Bataryasına Rekabet Kurulu İzin Verdi

Bütün Dünya ülkelerinin temiz enerji için elektrikli otomobillere yöneldiği günümüz Dünyasında, Türkiye de bu konuda bazı adımlar atmaya başladı. Yerli otomobil olarak adlandırılan otomobil türü, Toyota ve Panasonic ortak girişimi ile destek alacak.

Bilindiği üzere elektrikli otomobiller için en büyük sorunlardan bir tanesi de genellikle lityum iyon pillerin üretilmesi oluyor. Toyota ve Panasonic ortak girişimi, bu sorunu önemli ölçüde aşacaktı. Toyota ve Panasonic tarafından kurulacak ortak bir girişim için uzun bir süredir izin bekleniyordu. Bu ikili Türkiye'deki elektrikli otomobil için pil üretecek.

Rekabet kurulu bu ikiliye onay verdi

Toyota ve Panasonic şu an için otomotiv sektöründe en önemli 2 mihenk taşlarından birkaç tanesi olarak görülüyor. Özellikle de Panasonic, elektrikli araçlar için birçok otomobil şirketinin destek vermeye ve ortaklık kurmaya çalıştığı şirketlerden birisi olarak görülüyor.

Yerli otomobil için her ne kadar 2021 yılında kullanıma sunulacak gibi haberler yayınlansa bile yine de henüz net tarih vermek için biraz erken. Toyota ve Panasonic gibi şirketlerin bu projeler için ortaklık kurmaları, süreci muhtemelen hızlandıracaktır.

Ayrıca bugün başka duyurularda yapıldı. Rekabet Kurulu Bugün kendi sitesinde yayınladığı duyuruda; OSF Uluslararası Lojistik Hizmetleri Dış Ticaret A.Ş’nin bazı varlıklarının ISS Global Forwarding Taşımacılık A.Ş tarafından devralınmasına müsaade edildiği söylendi.