TripAdvisor, Cinsel İstismar Sabıkası Olan Otelleri İfşa Edecek

Otel rezervasyon ve otel tavsiyeleri desteği veren TripAdvisor, cesur bir karar aldı ve artık cinsel istismar olayları yaşanan otelleri dijital bir işaretle mimleyeceğini açıkladı. Bu karar kapsamında işaretlenen otellerin yetkilileri kuşkusuz tepki gösterecektir ancak TripAdvisor dijital uyarı işareti konusunda oldukça kararlı görünüyor.

Otel incelemeleriyle ön plana çıkan ve bu alanda lider bir hizmet olan TripAdvisor, kullanıcı yorumlarını ve haberleri dikkate alarak istismar olayından emin olduktan sonra uyarı işaretini otellerin isimlerinin yanına yerleştirecek. Söz konusu işaretin 3 ay süreyle kalması planlanıyor. Ancak endişeler devam ederse bu süre daha da uzatılabilir.

Otel ve tatil köyü yetkililerinin bu işlemi ticari bir baltalama olarak değerlendirebileceği öngörülüyor. Ancak şirketin sözcüsü Kevin Carter bu uygulamanın cezalandırıcı değil bilgilendirici olduğunu belirtiyor.

TripAdvisor’ın böyle bir karar almasında geçen haftalarda yaşanan bir olayın etkili olduğu düşünülüyor. Zira Kristie Love adlı bir kullanıcının 2010 yılında Meksika’da bir otelde tecavüze uğradığını defalarca yorum olarak paylaşması üzerine TripAdvisor yetkilileri tarafından yorumları sürekli silinmiş. Bu durumun anlaşılması üzerine şirket kamuya açık bir alanda tecavüze uğrayan kadından özür dilemek zorunda kalmıştı. Bundan sonra ise şirket, belirlediği bir komitenin yorumları değerlendireceğini açıkladı. Ayrıca şikayetlerin sayısı ne olursa olsun otelin TripAdvisor listesinden kaldırılmayacağı belirtildi. Böylelikle kullanıcıların daha şeffaf bilgilere ulaşması hedefleniyor.