TripAdvisor, İstanbul'un Tanıtımını Yapacak

TripAdvisor İstanbul sayfalarının yönetimini, İstanbul Ticaret Odası'nın başkanlığını yürüttüğü İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) devraldı.

İstanbul'un Tanıtımı için TripAdvisor ile Anlaşma İmzalandı

ICVB ve TripAdvisor arasındaki iş birliği anlaşmasının imza töreni, İTO ve ICVB Başkanı Şekib Avdagiç ile TripAdvisor Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Yöneticisi Chad Shiver'ın ev sahipliğinde İTO Merkez Bina'da gerçekleşti.

Yapılan anlaşma ile birlikte, her ay 490 milyon kullanıcının turistik destinasyonlar, otel, restoran, müze ve ören yerleri, turlar ve havayolu şirketleri ile ilgili yorumlarını paylaştığı ve puanladığını TripAdvisor'ın İstanbul resmi şehir tanıtım sayfalarını, bir yıl boyunca İTO'nun başkanlığını yürüttüğü ICVB yönetecek.

Sayfaların yönetimi, ICVB’nin önemli projelerinden biri olan One İstanbul markası üzerinden yapılacak. Şekib Avdagiç konuşmasında Tripadvisor’da bulunan İstanbul tanıtım sayfalarını devralan ICVB’nin İstanbul’u dünyaya tanıtmak adına şehirde bulunan oteller, restoranlar, mekanlar, çeşitli bölge ve temalar üzerinden seçim yapılabilir listeler oluşturacağını söyledi.

TripAdvisor'da İstanbul içeriğini en çok arayan ülkelerin İngiltere, ABD, Almanya, Rusya ve Fransa şeklinde sıralandığını açıklandı.

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