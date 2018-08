Trump: "Türkiye ile İlişkilerimizi Azaltıyoruz"

Geçtiğimiz haftalarda ABD ile Türkiye arasında başlayan Rahip Brunson krizi günden güne büyümeye devam ediyor. Trump, Twitter'dan paylaştığı bir mesajda yaptırımların devam edeceğini ve Türkiye ile olan ilişkilerini azaltacaklarını duyurdu.

Terör örgütüyle iş birliği yaptığı ve Fetö ile bağlantısı olduğu iddiasıyla tutuklanan Rahip Andrew Brunson, iki ülke arasındaki gerilimi artırmaya devam ediyor. Daha önceden Türkiye'den alınacak çelik ve alüminyum ürünlerine ek vergi uygulayacaklarını dile getiren ABD, şimdi de ikili ilişkileri azaltacaklarını söylüyor.

Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey!