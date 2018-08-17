Trump: "Türkiye ile İlişkilerimizi Azaltıyoruz"

Geçtiğimiz haftalarda ABD ile Türkiye arasında başlayan Rahip Brunson krizi günden güne büyümeye devam ediyor. Trump, Twitter'dan paylaştığı bir mesajda yaptırımların devam edeceğini ve Türkiye ile olan ilişkilerini azaltacaklarını duyurdu.

Terör örgütüyle iş birliği yaptığı ve Fetö ile bağlantısı olduğu iddiasıyla tutuklanan Rahip Andrew Brunson, iki ülke arasındaki gerilimi artırmaya devam ediyor. Daha önceden Türkiye'den alınacak çelik ve alüminyum ürünlerine ek vergi uygulayacaklarını dile getiren ABD, şimdi de ikili ilişkileri azaltacaklarını söylüyor.

Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 Ağustos 2018

Konu hakkında gece yarısı bir tweet paylaşan Amerika Başkanı Donald Trump, Rahip Brunson’ın tutuklu kalmasını eleştirdi. Ayrıca "masum din adamının" serbest bırakılmasından yana olduklarını söyleyen Trump, tweet'inde şu mesaja yer verdi:

"Türkiye uzun yıllar ABD’den yararlandı. Şimdi, ülkemizi büyük bir vatansever olarak temsil eden ve muhteşem biri olan rahibi tutuklu tutuyorlar. Masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz."

ABD'den Gelen Bu Tehdit İlk Değil

Uzun süredir devam eden bu tehditleri özellikle Başkan Trump'tan görüyoruz. Twitter'dan çarpıcı açıklamalar yapmasından dolayı sürekli eleştirilen Trump'ın sadece tweet atarak mesaj vermediğini belirtmek gerekiyor. Daha önceden Başkan Yardımcısı Mike Pence'ten de tehditkar söylemler gelirken ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, “Türkiye Papaz Brunson’ı serbest bırakmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız” şeklinde konuşmuştu.