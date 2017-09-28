TÜBİTAK Destekli Esrarsız Kenevir Projesinde Üretim Başladı

TÜBİTAK, kenevir bitkisindeki esrar miktarının azaltılmasını sağlamak için geliştirilen projeye destek verdi. Proje sahibi Doç.Dr. Selim Aytaç, kenevir bitkisinin yasal bir şekilde üretilip endüstriyel olarak kullanılabilmesini amaçlıyor.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Selim Aytaç, TÜBİTAK tarafından da desteklenen proje kapsamında kenevir bitkisindeki esrar miktarının azaltılmasını sağlamak için ıslah çalışmalarına başladı.

Türkiye’deki kenevir ekim alanlarının bir hayli azaldığını ve bunun üzerine çalışma başlattıklarını belirten Aytaç, “Türkiye'de önceden lif bitkisi olarak 3 bitkiden elyaf üretilmiyordu. Bunlardan biri pamuk biri keten diğeri kenevir. Pamuk sadece Akdeniz, Ege ve Güney Doğu'nun bir kısmında üretim yapılıyor. Sıcağı sevdiği için Türkiye'nin tamamında pamuk üretilemez. Ama kenevir ve keten, pamuğa göre çok daha geniş alanda üretim yapılabiliyor.” dedi.

Endüstriyel anlamda üretilen kenevirde esrar içermeyeceğini belirten Aytaç, dünyada buna benzer projelerin olduğunu ifade etti. Doç.Dr. Aytaç, "Endüstriyel kenevir çeşitleri esrar içermez. 2017 yılında Almanya'da üretim izni verilen 51 adet endüstriyel kenevir çeşidi var. Fakat Türkiye'de tescil edilmiş bir kenevir çeşidimiz bile yok.” diyerek Türkiye’nin bu alanda eksik kaldığına dikkat çekti.

Anadolu topraklarında 400-500 yıldan beri kenevir tarımının yapıldığını belirten Aytaç, kenevirin çok eski bir kültür olduğunu söyledi.

Kenevir tescili yapmak için çalışmalarının olduğunu ifade eden Aytaç, “Türkiye'nin tescilli kenevir çeşidi yok. Bununla ilgili kenevir tescili yapmak için yaptığımız çalışmalar var. Onun dışında içinde esrar bulunmayan endüstriyel kenevir çeşitleri ortaya çıkarmak istiyoruz. Kenevirle ilgili şu an ilimizde yürütülen iki proje var" dedi.

TÜBİTAK’ın ‘Kenevir Popülasyonlarında THC Oranı Düşük Genotiplerin Geliştirilmesi Projesi'ne 260 bin TL proje desteği verdiği açıklandı. Esrarı olmayan kenevir çeşidinin ıslah çalışmalarına başlandığı belirtilirken, yakın bir zamanda Türkiye’deki üretim miktarının artacağı ifade edildi.