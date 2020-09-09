Yarın Tüm Türkiye'de Yapılacak! Genelge Gönderildi

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında yarın yapılacak denetimlerle ilgili 81 İl valiliğine genelge gönderdi. İşte detaylar.

Yarın Ülke Genelinde Koronavirüs Denetimi Yapılacak

Yarın (10.09.2020 tarihinde) Türkiye genelinde bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimlerinin katılacağı kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirilecek.

Yarın yapılacak olan denetimler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta toplu ulaşım araçları ile yeme içme, eğlence yerleri olmak üzere tüm yaşam alanlarını kapsayacak. Denetimlerde kalabalıklar halinde bir araya gelinen etkinlikler ve yerlerde temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralına uyulup uyulmadığına dikkat edilecek.

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

8 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 283.270 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.782'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.159 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 253.245 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

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