Türk Lirası İngilizlere 19 Milyon Dolar Kaybettirdi

Türkiye’deki olağanüstü ekonomik durumdan yararlanmak isteyen bazı yabancı borsa simsarları hiç istemedikleri durumlarla karşılaştılar. İngiltere’nin en büyük bankalarından Barclays’de çalışan deneyimli bir simsar, Türk Lirası işlemlerinde 19 milyon dolar kaybetti.

Borsa simsarlarının krizde ya da olağanüstü durumlarda olan ekonomileri sevdikleri ve buralarda işlem yapmaktan çekinmedikleri bilinenler arasındaydı. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan krizden sonra Türk Lirası değer kaybetmeye başlarken, birçok yabancı ülke yatırımcısı Borsa İstanbul’da ve Türk Lirasında işlem yapmaya başlamışlardı. Özellikle Almanya’da Türk Lirası üzerine yapılan işlemlerden önemli karlar edilirken, durumunda İngiltere için hiç iç açıcı olmadığı ortaya çıktı.

Birkaç gün önce ekonomi üzerine haberler yayınlayan Bloomberg, Deutsche Bank için çalışan borsa simsarlarının Türk Lirası alıp satarak, iki haftadan az sürede 35 milyon dolar kazandıklarını yazmıştı. Keza yine Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank, sadece 10 Ağustos gününde yani Türk Lirasının en çok değer kaybettiği günde 10 milyon dolar kazanmıştı. Kazanımlarını sadece Türkiye ile sınırlamayan Deutsche Bank, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye’de yaptığı yatırımlarla sadece 2018’de 135 milyon dolar kar etmişti.

19 milyon dolar kaybetti

Yine Bloomberg tarafından ortaya çıkarılan bir başka haberdeyse İngilizlerin yaşadığı kötü anlar aktarıldı. Birleşik Krallık’ın en büyük bankalarından bir tanesi olan Barclays’de çalışan deneyimli borsa simsarının Türk Lirası tahvilinden 19 milyon dolar kaybettiği söylendi.

Her ne kadar Barclays’in gelişmekte olan ekonomilere ayırdığı 100 milyon dolarlık yatırım bütçesi için 19 milyon dolar büyük bir miktar görünmese bile deneyimli borsa simsarı bir şekilde Türkiye’ye 19 milyon dolarlık yatırım kazandırmış oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Barclays, “Barclays, iş dünyasında işlem gören tüm yatırım pozisyonlarımızla kurulmuş ve çeşitlendirilmiş bir kredi işine sahiptir. Haberde geçen miktar genel kredi işimizin küçük bir bölümü temsil etmektedir” ifadelerini kullandı. Yapılan bütün işlemlerin ise Amerika merkezli internet borsacılığı sistemlerinden yapıldığı da dile getirilenler arasındaydı.