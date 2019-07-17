Türk Tabancası ABD’de 2019’un En İyisi Seçildi!

Türkiye’nin yerli üretim tabancası Canik, kazandığı ödüllerle ülkemizin gururu olmaya devam ediyor. Canik, ABD’de kazandığı yeni ödülle çok önemli bir başarıya daha imza attı.

Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cahit Utku Aral, ürettikleri Canik marka tabancanın TP9 Elite Combat modeliyle ABD’de '2019 yılının tabancası' ödülüne layık görüldüklerini duyurdu.

Oscar Ödülü Gibi

Bu ödülün silah sektörünün Oscar’ı niteliğinde olduğuna dikkat çeken Aral, "Bu ödül, Amerika'nın en prestijli silah ve aksesuarlarının Oscar'ı olarak gösteriliyor. Bu ödülü bir kez daha almanın heyecan ve mutluluğunu yaşarken üretim artışını organize ediyoruz." dedi.

En İyi 10 Firma Arasında

Firmalarını 19 yıl önce Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduklarını belirten Aral, sadece savunma sanayisi alanında faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Bu alanda dünyanın ilk 10 firması arasında yer aldıklarına vurgu yapan Aral, "Canik TP9 Elite Combat, yerli tabanca projesi kapsamında Türkiye'nin resmi silahı olmasının yanı sıra Polonya polis teşkilatı, Ukrayna sınır güvenliği, Kamerun ordusu ve polisi, Filipinlerin tüm polis teşkilatında da kullanılıyor." diye konuştu.