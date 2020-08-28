Türk Telekom Upload Hızlarını 2 Katına Çıkarıyor! İşte Açıklama

Türk Telekom, upload hızlarını artırma kararı aldı. Türk Telekom, kullanıcılarına daha iyi bir internet deneyimi sunmak için fiber ve VDSL abonelerinin veri yükleme (upload) hızını 2 katına çıkarıyor.

Türk Telekom Upload Hızları Artıyor

Türk Telekom, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla, kullanıcılarının upload hızlarını hiçbir ek ücret ödemeden 31 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak şekilde 2 katına çıkarıyor. Türk Telekom’un fiber ve VDSL aboneleri ile Türk Telekom altyapısını kullanan internet servis sağlayıcılardan hizmet alan tüm kullanıcılar bu hizmetten 1 Ekim 2020’ye kadar faydalanabilecek.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, konu hakkında yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi: