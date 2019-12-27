Türkiye 2019'da Ne Yedi? İşte Yemeksepeti'nin Verileri

Türkiye'nin en çok kullanılan yemek servis hizmeti Yemeksepeti, 2019 yılına dair verilerini paylaştı. Türkiye 2019'da ne yedi sorusunun cevabının verildiği verilerde, oldukça ilginç detaylar da yerini aldı.

2019 yılında Yemeksepeti üzerinden toplamda 340 milyondan fazla porsiyon sipariş edildi. Yemeksepeti de 340 milyon siparişi bir araya getirerek, Türkiye lezzet haritası hazırladı. Şirket Türkiye'nin analizini hemen aşağıdaki gibi sıraladı.



2019’dan öne çıkanlar:

3,2 milyon yeni üye kazanan Yemeksepeti, yaklaşık 14 milyonluk bir aile olarak Belçika, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti ve Danimarka gibi birçok Avrupa ülkesinden daha kalabalık hale geldi. 14 milyon üyenin isimleri tek tek sayılsaydı tam 3 ay sürerdi.

Yemeksepeti sistemine bu yıl 19 bin 500 yeni tekil restoran katıldı ve 2019 yılı boyunca yaklaşık 36 bin tekil restorandan 11,3 milyon tekil adrese sipariş gönderildi.

Bu yılın sipariş rekorunu İstanbul’daki bir kullanıcı kırdı ve yıl boyunca toplam 1.550 adet sipariş verdi.

2019’da bir başka rekor da sepet tutarı ile yaşandı. Lezzet tutkunu bir kullanıcı Üsküdar’daki bir pilavcıdan tek seferde 4.885 TL tutarında yemek siparişi verdi.

2019’da siparişe sadece kullanıcılar doymadı, restoranlar da sipariş rekorları kırdı. Yılın sipariş rekortmeni İzmir’deki bir restoran olurken, bu restoran sadece bir günde tam tamına 808 adet sipariş aldı.

Ortalama fiyatı en çok artan ürün ise sucuklu yumurta oldu.

Kullanıcılar siparişlerin %81’ini mobil cihazlardan verdi.

Tüm şehirler içerisinde sipariş cirosunu en çok artıran il Sinop oldu. Sinop’taki restoranlar cirolarını bir önceki yıla göre 6 kat arttırdılar. Listenin 2.sırasında yer alan Burdur cirosunu 4 kat artırırken, Karaman 3 kat artış ile 3.sırada yer aldı. Bu illeri ise sırasıyla; Kastamonu, Giresun, Karabük, Düzce, Kırklareli ve Osmaniye izledi.

Kullanıcılar 2019’da restoranlara toplam 7,1 milyon yorum ve 38,2 milyon puanlama yaparak yeme-içme akımlarına yön verdi. Yapılan yorumlardan bir kitap yazılsaydı eğer 4.900 adet roman olurdu.

En çok sipariş veren burç ise yengeç oldu.

Kampüsler arası lezzet rekabetinde öne çıkan İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü, geçtiğimiz yıl da olduğu gibi 2019’da da en çok siparişi verdi.

Sadece Yemeksepeti’nde geçerli indirimlerle kullanıcılar, 2019’da da indirimli lezzetlerin tadına doydular. Joker, Vodafone, Coca-Cola, Kampüs ve diğer indirimler sayesinde yaklaşık 330 milyon TL kullanıcıların cebinde kaldı.

2019 yılı boyunca toplam 21,7 milyon siparişte “Yeşili Koruyalım” kutucuğu işaretlendi ve restorana “Servis (plastik tabak, çatal, bıçak ve kâğıt peçete) gönderme” mesajı gönderildi.

2019’da vazgeçemediğimiz lezzetler:

Toplamda 19,8 milyon adet lahmacun sipariş edildi. Lahmacun o kadar sevildi ki sipariş edilen lahmacunlar yan yana dizilseydi İtalya’ya kadar gidip geri dönerlerdi.

Bu yılın en sevilen 3.lezzeti ise 13 milyon sipariş verilen kebap oldu.

Son 2 yılda siparişlerinde çok hızlı bir artış yaşanan döner, bu yıl 15 milyon siparişle 2.sırada yer aldı.

2019’da yıldızı parlayan lezzetler: