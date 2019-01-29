Türkiye, Avrupa'nın En Çok Otomobil Satan 8. Ülkesi!

Türkiye, geride bıraktığımız yıl 23 Avrupa ülkesini geçerek, Avrupa’da en fazla otomobil satışı gerçekleştiren sekizinci ülke oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan “2018 yılı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi” raporuna göre, 2018’de Avrupa’da en fazla otomobil satan ülke 3 milyon 453 bin 778 adet ile Almanya oldu.

Almanya’yı 2 milyon 367 bin 147 adetlik toplam satışla Rolls Royce, Bentley, Aston Martin ve Land Rover gibi markaların anavatanı olan İngiltere takip etti.

Listenin üçüncü basamağında yer alan Fransa ise Renault, Citroen, Peugeot, Dacia ve ülkede üretim yapan diğer firmalarla 2 milyon 173 bin 481 adet otomobil sattı. Fransa’yı sırasıyla, 1 milyon 910 bin 25 otomobil satışıyla İtalya ve 1 milyon 321 bin 438 adetlik satışla İspanya izledi.

Türkiye ise 2018 yılında Avrupa’da en fazla otomobil satan sekizinci ülke olarak kayıtlara geçti. Geride bıraktığımız yıl 486 bin 321 adet satışa imza atan Türkiye, Hollanda, İsveç ve Avusturya’nın da dahil olduğu 23 Avrupa ülkesini geçmeyi başardı.

Raporda, Avrupa otomobil pazarının 2017 yılına kıyasla yüzde 0,04 düşerek 15 milyon 624 bin 486’ya gerilediği belirtildi. Söz konusu dönemde araç satışlarında en fazla düşüş yüzde 15,6 ile İzlanda’da yaşanırken, Türkiye’nin satışları ise yüzde 32,71 oranında artış gösterdi.

Kaynak: AA