Türkiye'de Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Her Yıl Artıyor

Kamu Siber Güvenlik Derneği Başkanı Ahmet Ercan Topçu, ülkemizdeki bilgisayar ve internet kullanımındaki güncel verileri paylaştı. Topçu, "Ülkemizde bilgisayar ve i̇nternet kullanımı 2017 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla yüzde 56,6 ve yüzde 66,8 oldu" diyerek, geçen seneki rakamların üzerine çıkıldığını ifade etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) ile düzenledikleri, "Kamu Siber Güvenlik Platformu" etkinliğinde Türkiye'nin internet ve bilgisayar karnesi de gün yüzüne çıktı.

Topçu, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bilgi teknolojileri kullanımının hızla arttığını belirterek, "Ülkemizde bilgisayar ve i̇nternet kullanımı 2017 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla yüzde 56,6 ve yüzde 66,8 oldu. Bu oranlar 2016 yılında sırasıyla yüzde 54,9 ve yüzde 61,2 idi" dedi.

İnternet kullanım oranının artmasının, e-Devlet projeleri sayısını da artırdığını ifade eden Topçu, "Çağın gerisinde kalmamak ve 2023 hedeflerine tam olarak ulaşabilmek amacıyla ülke çapında bilgi teknolojileri politika ve stratejilerinin oluşturulması ve etkili bir şekilde uygulanması gerekmektedir" dedi.

Politika ve stratejilerin etkin bir şekilde uygulanmasının önemine dikkat çeken Topçu, en önemli noktanın bütüncül bir yaklaşım sergilemek olduğunu söyledi."Ülkemizde dağınık bir yapı oluşmuş her kurum kendi politika ve stratejilerini belirlemiş ve uygulamaya çalışmış" diyerek, bu dağınık yapının düzeltilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Siber güvenlikte iş birliği, güç birliği, yerli ve milli çözüm odaklı ürünlerin üretilmesini önemsediklerine işaret eden Topçu, özellikle kamuda siber güvenlik konusunda farkındalığı arttıracak girişimlerde bulunmayı da hedeflediklerini söyledi.